Matapos ang dalawang taong paghihintay, magsisimula nang i-tape ng aktres na si Jane de Leon ang seryeng “Darna” ngayong Nobyembre.

Sa eksklusibong panayam sa "TV Patrol," ipinasilip ni DeLeon ang kaniyang puspusang pag-eensayo bilang bagong Pinay superhero.

“Diet talaga ako, nagbawas ako sa carbs. Imagine nag-wa-one rice a day lang ako. More on compound workouts ang ginagawa namin ni coach,” saad ng aktres.

Magkahalong emosyon din aniya ang nararamdaman dahil unti-unti nang umuusad ang nasabing proyekto.

“Kinikilig ako na excited na kinakabahan, sa totoo lang. Iba 'yung pakiramdam 'pag malapit na, kasi malapit na talaga kami magsimula,” ani De Leon.

“Mga Kapamilya, eto na po, magsisimula na po ang Darna. Hindi na ito prank, totoo na po ito. Kaya abangan po natin!”

Inamin din ni De Leon na hindi niya napigilang maluha nang sukatin na ang kaniyang Darna costume na nagpakilabot din sa buong production.

“Grabe. Goosebumps. Naiyak ako. 'Yung feeling na nilalagay na sa akin 'yung headdress, grabe. Nagpapasalamat ako kay Lord na matutuloy na,” dagdag ng artista.

Malaki naman ang pasasalamat ni De Leon sa seryeng “Ang Probinsyano” at kay Coco Martin dahil sa mga naitulong nito sa kaniyang paghahanda sa action scenes sa panibagong proyekto.

“Super dami kong natutunan sa kanya, and hindi niya talaga ako pinabayaan sa set. Sana magkaroon pa kami ng projects together. We’re planning din naman,” sambit pa niya.

Nagpaabot din ang aktres ng pagbati at pasasalamat sa pamilya ni Mars Ravelo, ang lumikha sa karakter na Darna, para sa pagdiriwang ng Ravelo Month ngayong Oktubre.

“Gusto kong magpasalamat kay Mars Ravelo at sa Ravelo family sa 'di matatawarang legacy at paglikha ng Pinoy superheroes katulad ni Darna. At lubos ang pasasalamat ko sa pagtitiwala ng buong pamilya ng Ravelo sa pagbigay sa akin ng bato,” pahayag ni De Leon.

Iaanunsyo sa susunod na linggo ang napiling direktor ng “Darna” TV series.

Matatandaang nakuha ni De Leon ang role noong July 2019 matapos ang audition na kinatampukan ng halos 300 aspirants kabilang ang mga kilala nang aktres sa industriya.

Unang lumipad ang “Darna” noong 1951 na nasundan pa ng aabot na sa 15 aktres na nakatanggap ng pamosong bato. Nakuha ng ABS-CBN ang rights sa Pinay superhero noong 2013.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News