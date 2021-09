Mula sa Instagram ni Zephanie Dimaranan

Nakabalik na ng bansa ang “Idol Philippines” grand winner na si Zephanie Dimaranan matapos ang halos isang buwan na pananatili sa Abu Dhabi para sa boot camp ng grupong Now United.

Sa kaniyang Instagram account, ibinahagi ni Dimaranan ang kaniyang pagbabalik sa Pilipinas mula sa matagumpay na pagsasanay kasama ang global pop group.

Tila nag-enjoy naman ang batang singer sa kaniyang karanasan sa boot camp dahil na rin sa mga larawang inilabas nito habang nasa Abu Dhabi.

Bukod sa pagsasanay, nakapag-ikot din ito sa UAE kasama ang iba pang napiling performers mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo kung saan nakapanood pa ito ng sine na matagal na niyang hindi nagawa dahil sa pandemya.

Ipinakita rin niya ang ilang kulitan at bonding moments kasama ang mga bagong kaibigan sa Now United.

Isa si Dimaranan sa 12 na napabilang sa boot camp sa Now United Creative Hub.

Ayon sa mga ulat, nag-audition si Zephanie ilang buwan na ang nakakaraan para makasama sa nasabing pagtitipon.

Noong 2017, napabilang din ang dating "Pinoy Big Brother" housemate na si Bailey May sa official members ng Now United, na binuo ni Simon Fuller -- ang nasa likod ng hit singing contest na “American Idol” at nag-manage sa Spice Girls.