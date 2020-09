Maris Racal at Iñigo Pascual, magsasama muli sa bagong proyekto

MAYNILA -- Muling magsasama sa isang proyekto sina Maris Racal at Iñigo Pascual.

Sa "News 'To Ko Yan' ng Star Magic nitong Linggo, ibinahagi ni Maris sa kanyang mga tagahanga na gagawa siya ng proyekto kasama si Iñigo at si Zaijian Jaranilla.

"Parang bawal pa ako maglabas ng details but I think they know na kung sino ang makaka-work ko sina Zaijian at Inigo," ani Maris.

"Kasama rin po namin diyan si Jairus Aquino and Tito Dominic Ochoa. Marami pa, sobrang dami ng cast namin," ani Maris.

Samantala, nito lamang Sabado ay lumabas ang mga behind-the-scene photos nina Maris at Iñigo para sa pelikulang pagbibidahan nila sa ilalim ng Star Cinema at sa direksiyon ni Jumbo Albano.

Huling nagsama sina Maris at Iñigo sa pelikulang "I'm Ellenya L".

Ang bagong pelikulang pagsasamahan ng dalawa ay ang una nilang proyekto matapos nang aminin ni Maris noong nakaraang taon na "binasag" ni Iñigo ang kanyang puso.

Matatandaang huling lumabas naman sa telebisyon si Maris sa seryeng "Pamilya Ko."

Kamakailan lang para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ay naglabas si Maris ng isang bagong awitin na may pamagat na "Not For Me."

Ayon kay Maris, regalo niya para sa kanyang mga tagahanga ang bagong awitin.

"Naisip ko mag-release ako ng song, kasi gusto ko ako naman ang may gift," ani Maris. "The song is about being afraid of commitment. Siyempre maraming nakaka-relate diyan."



Si Shaira Luna ang nagsilbing direktor ng music video ng kanyang bagong awitin na aniya ay inspired sa album ni Taylor Swift na "folklore."

Mapapakinggan na rin ang awitin ni Maris sa Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, Hong Kong, Taiwan at Indonesia.

Narito ang "News 'To Ko Yan" ng Star Magic tampok si Maris Racal.

Watch more in iWant or TFC.tv