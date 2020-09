15 pelikula ng Star Cinema, Cinema One libreng mapapanood sa YouTube

MAYNILA -- “Ligo Na U, Lapit Na Me,” “Baka Bukas,” at “Jologs” ay kabilang sa 15 pelikula ng Cinema One at Star Cinema na mapapanood ng libre ngayong Setyembre sa YouTube.



Mapapanood ang pelikula ng Cinemalaya na "Ligo Na U, Lapit Na Me" hanggang hatinggabi ng Setyembre 28, Lunes.

Ang pelikula ay tumatalakay sa makabagong kuwento ng pag-ibig at relasyon, kung saan pumasok sa isang casual sexual relationship ang mga college student na sina Intoy (Edgar Allan Guzman) at Jenny (Mercedes Cabral).

Aabangan din ang “Bukas Na Lang Sapagkat Gabi Na” na tungkol naman sa apat na magkakakabit na istorya noong dekada '70 sa panahon ng batas militar.

Mula Setyembre 23 hanggang 28, ay maari na ring mapanood ang documentary film ng Cinema One Originals na "Forbidden Memory' tungkol sa mga nakaligtas sa Malisbong massacre noong 1974.

May mga pelikula rin na tampok ang mga karakter na LGBTQ na ipinapalabas hanggang sa Setyembre 30, Miyerkules. Kasama rito ang mga Cinema One Originals na “Baka Bukas” at “Mamu; and a Mother Too,” pati na ang “Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros” na umani ng maraming pagkilala.

Ilan pa sa mga libreng mapapanood na pelikulang pupukaw sa damdamin at magbibigay-inspirasyon hanggang Setyembre 30 ang "Happyland," na kuwento ng mga kapus-palad na batang Tondo na nakahanap ng pag-asa sa paglalaro ng football.

Mapapanbood din ang 2018 Cinema One Originals Best Film na "Paglisan," na tampok sina Eula Valdez at Ian Veneracion tungkol sa mag-asawang pinipilit isalba ang relasyon nila; at "Tisay," kung saan ang isang magandang bookie (Nathalie Hart) ay ni-recruit ang baguhang manlalaro (JC De Vera) sa magulong mundo ng game-fixing sa semi-pro basketball.

Ipapalabas naman sa Star Cinema YouTube channel hanggang Setyembre 26 ang barkada movie na “Jologs” nina Diether Ocampo, John Prats, Vhong Navarro, at Jodi Sta. Maria, at ang “Agawan Base” tampok si Jolina Magdangal bilang isang direktor na magbabago ang buhay nang makilala niya ang isang batang maka-Diyos.

Magpapakilig naman ang “Once A Princess” ng Star Cinema tampok sina Erich Gonzales at Enchong Dee bilang high school sweethearts na magtatagpong muli ang landas; at “Bromance: My Brother's Romance,” kung saan magpapanggap si Zanjoe Marudo bilang baklang kapatid niya para maisalba ang negosyo nito.

Mapapanood din ang horror movie na “Amorosa: The Revenge” ni Angel Aquino at “Padre de Pamilya” ni Ariel Rivera.

Panoorin ang mga pelikulang ito sa YouTube channels ng Cinema One at Star Cinema.

Bukod sa mga pelikula, mapapanood din nang libre ang ilang ABS-CBN shows, iWant originals, sports events, digital talk shows, at live performances ng Star Music artists sa Philippines Super Stream.