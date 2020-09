Dennis Padilla has message for Jay Sonza after Julia Barreto's pregnancy rumor

MANILA – Dennis Padilla has also reacted to the rumor that her daughter Julia Barretto is supposedly pregnant with Gerald Anderson’s baby -- a matter which the actress has already denied.

In an interview on DZMM TeleRadyo on Tuesday, Padilla said he was on the set of an upcoming project when he first heard about the rumor.

“Actually ang unang nagtanong dito sa akin sa set si Ruffa Gutierrez. Sabi niya sa akin, ‘Kuya Dennis, totoo ba?’ Sabi ko hindi siguro dahil kung totoo iyan, magte-text din naman sa akin 'yan na ‘Papa I’m pregnant.’ Wala eh. Tapos nakita ko nga 'yung litrato ni Julia sa Instagram niya. Fake news talaga,” he said.

The speculation began after veteran newscaster Jay Sonza posted on his Facebook page a photo collage of the two Kapamilya talents.



Part of his post read: “Congratulations sa aking kapitbahay sa Congressional Village, Bahay Toro, Quezon City.”

“Napatunayan nina Visoy (visayan tisoy) Gerald Anderson at anak nina Dennis Padilla at Marjorie na si Julia Barreto na kapuwa hindi sila baog. After months of love lockdown and ESQ (exact sex quadrant) - may nabuo sa sinapupunan ni Julia,” Sonza wrote.

To end his Facebook post, Sonza said: “Nahinayak ang batang Dadiangas. nasiyot man jud oi. kapugngan pay tren, dili ang gugmang gauros uros tawon. Happy Monday po. Makikibalita ako kung kailan ang kasal sa aking neighbor.”

According to Padilla, it would have been better if Sonza reached out to him, Barretto’s mother Marjorie, or anybody close to the actress before he made such post.

“Ang gusto kong sabihin kay Kuya Jay, 'Kuya Jay, bago ka sana nag-comment ng ganun, sana tinawagan mo naman ako o kaya tinanong mo kay Marjorie o kaya mag-text ka sa kung sino man ang malapit kay Julia para malaman kung totoo or hindi,'” he said.

“Kasi parang ang pagkabitaw ni Jay Sonza, parang casual. Hindi siya news type. Siguro ang kulang ni Kuya Jay doon is coordination sa mga magulang at sa bata,” he added.

When asked if they are planning to take any legal action against Sonza over this, Padilla said: “Hindi na siguro kasi lalaki namang kausap si Kuya Jay. Mag-uusap na lang kami, tawagan and kung kailangan may mag-apologize, apology lang siguro. Ayos lang 'yun dahil kaibigan din naman natin si Kuya Jay.”

Padilla, however, clarified that he has yet to talk to Sonza.

“Hindi pa kasi halos three days na kaming busy na talagang from morning till night kami nagshu-shoot dahil may hinahabol din kaming oras kasi nag-umpisa kami ng teleserye. Naka-lock in pa kami… kailangan namin mag-concentrate sa trabaho,” he said.

As for Barretto, Padilla said he respects the privacy of her daughter because she’s already 23 years old.

“Hindi pa kami nag-uusap [ni Julia]… Adult na iyan. Si Julia kapag may hihinging advice 'yan, magte-text lang naman sa akin iyan. Hindi ko vino-volunteer 'yung advice ko kasi adult na siya. Kapag nagtanong lang siya ng ‘Papa what can I do?’ Doon lang ako nag-a-advice. Pero 'yung pinapangunahan, hindi ko ginagawa sa mga anak ko 'yun. I respect them as responsible adult; number two, I respect them as my children,” he said.