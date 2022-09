Gigi de Lana, hindi iiwan ang bandang The Gigi Vibes

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Hindi papayag si Gigi de Lana na magkahiwalay sila ng kanyang bandang The Gigi Vibes.

Ito ang ibinahagi ni De Lana sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles.

Ayon sa singer-actress, ibang klaseng suporta ang ibinibigay sa kanya ng mga kasamahan sa banda.

"Mahal na mahal ko po sila. Mahal na mahal ko po ang Gigi Vibes. Naiiyak ako," aniya.

Matatandaang umingay ang pangalan ni De Lana sa pag-awit niya ng "Bakit Nga Ba Mahal Kita" kung saan kasama niya ang The Gigi Vibes.

Giit niya, hindi niya iiwan ang kanyang banda.

"Hindi po talaga ako papayag. Kaya as much as we can, kailangang magkakasama kami lalo na sa tugtog," ani De Lana, na ibinahagi ang suporta ng mga kabanda hindi lang sa karera kung hindi maging sa personal niyang pinagdadaanan.

"May moments na hindi ko na kaya, 'yung ang daming pressure. Tapos minsan may tao kang mapagbubuntunan ng galit -- na hindi mo naman dapat sa kanya maano -- pero natitiyaga nila ako," aniya.

"Kahit ano pong gawin ko, support sila... and never sila nag-demand sa akin," dagdag niya.

Patunay ng kanyang pagmamahal sa kabanda ay ang pagsasama nila sa negosyo.

Magkasosyo ngayon si De Lana at ang The Gigi Vibes sa G Cosmetics.

