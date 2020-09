Seth Fedelin, parte na ng 'Ang Probinsyano'

MAYNILA -- Isang malaking biyaya para kay Seth Fedelin ang pagkakataon na maging bahagi ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."

"Siyempre po masaya kasi another blessing para sa akin. Masaya dahil mayroon akong makikilalang mga bagong tao, bagong kaibigan," ani Seth.

Dagdag ni Seth, iba rin ang saya niya na makasama ang bidang aktor ng serye na si Coco Martin.

"Nakaka-proud na nakasama ako rito sa 'Ang Probinsyano.' Siyempre sobrang saya na nakasama ko si Kuya Coco. At si Kuya Coco eh hindi lang basta pupunta ka para lang mag-taping. Kahit sa likod ng camera ay kakausapin ka niya. A-advice-an ka niya ng mga technique. Tutulungan ka niya. Napakabuting kuya po ni Kuya Coco," ani Seth.

Sa serye, gagampanan ni Seth ang bagong karakter na si Macoy na may pangarap na maging pulis.

"Ang character ko po rito, ako po si Macoy, isa pong binatang probinsiyano. Si Macoy ay may ambisyon siya sa buhay niya, may pangarap siya. At ang pangarap niya ay maging pulis kagaya nina Cardo. Kaya doon po magmumula ang interes niya sa grupo ni Cardo," ani Seth.

Pag-amin ni Seth, bilang bagong bahagi ng serye ay hindi niya maiwasan ang mahiya. Pero giit niya, masayang kasama ang mga bituin ng "Ang Probinsyano" maging sa likod ng camera.

"Masaya po kaso may times na nahihiya ako siyempre bago pa lang, hindi naman po maiiwasan 'yan. Pero masaya sila kasama lalo na sa likod ng camera, kapag nagba-bonding kami," ani Seth.

Sa huli, inanyayahan ni Seth ang lahat ng mga manonood na pakatutukan ang sikat na serye na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, pagkatapos ng "TV Patrol" sa Kapamilya Channel, at Kapamilya Online Live.

"Sa lahat po ng mga Kapamilya natin, panoorin niyo po ang 'FPJ's Ang Probinsyano' at abangan niyo po ako roon. Gusto ko pong sabihin na marami pang kuwento na magaganap doon. Maraming salamat po," ani Seth.

Nitong Biyernes, inilabas na ng Dreamscape ang teaser nang nakatakdang pagpasok ni Seth sa "FPJ's Ang Probinsyano" bilang si Macoy.

Matatandaang nagsimula ang karera ni Seth sa showbiz matapos siyang maging parte ng "Pinoy Big Brother: Otso."

Pagkatapos ng "PBB," naging parte si Seth ng 2018 seryeng "Kadenang Ginto" kung saan naging kapareha siya ni Andrea Brillantes.

Matatandaang sa serye ay ginampanan naman ni Seth ang karakter na may pangalang Mikoy.

Narito ang pahayag ni Seth sa pagpasok niya sa "FPJ's Ang Probinsyano.