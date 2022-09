Kobie Brown pangarap makakuha ng role na ‘di lang ‘Englishero’

MAYNILA – Patuloy ang paghasa ng batang aktor na si Kobie Brown sa kaniyang pananalita ng Tagalog lalo pa’t gusto niyang mas lumawak pa ang mga karakter na gagampanan niya sa showbiz.

Sa media conference ng “Love Bites,” inamin ni Brown na pinakamalaking hamon sa kaniya sa industriya ay ang pagsasalita niya ng Tagalog.

Kuwento nito, pangarap niyang makakuha ng mga roles na hindi lamang bilang isang “Englishero” sa palabas.

“'Yung tagalog ko po talaga, it’s something that I really try to work on every single day. Until now 'di pa 'ko magaling sa Tagalog,” ani Brown.

“Ang pangarap ko po talaga is to not be stuck with just one role na Englishero. Gusto ko 'yung Tagalog role, 'yung puro Tagalog lines.”

Nakatakdang bumida sa isang episode ng digital anthology ng ABS-CBN si Brown kasama ang kaniyang on-screen partner na si Andi Abaya.

Para naman kay Abaya, hamon sa kaniya na maging malakas ang pangangatawan lalo pa’t madalas ay puyatan ang trabaho sa showbiz.

Dagdag pa ng batang aktres, importante rin na nakapokus siya sa trabaho at hindi sa mga naririnig sa ibang tao dahil maaari itong makaapekto sa kaniyang pagiging artista.

“You really have to keep yourself healthy physically and mentally. The pressure that comes along being in this industry. You just have to believe in yourself,” saad ni Abaya.

“You just have to remind yourself why you are here in the first place. And not let others’ opinions or judgments get in the way of your drive and passion in being an artist.”

Excited na ang dalawa sa bagong proyektong pagsasamahan lalo pa’t panibagong mga karakter na naman ang kanilang gagampanan.

“I am super excited kasi it’s our first ever project with RCD. I am very grateful na nagbigyan kami ng pagkakataon na umarte at magbigay ng inspirasyon sa story na gagampanan namin,” tugon ni Abaya.

Magsisimula nang umere ang “Made For YouTube” offering ng ABS-CBN simula sa Biyernes, Setyembre 16.

Ang “Love Bites” ang pinakabagong YouTube-exclusive title ng network kasunod ang romantic comedy series na “How to Move On in 30 Days.”

