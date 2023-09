Yeng Constantino explains why she's taking her time before having child

MANILA – Eight years into their marriage, Yeng Constantino opened up about why she and her husband Victor Asuncion have yet to build their own family.

In an interview with Ogie Diaz for his vlog, Constantino disclosed that, as a couple, their original intention was to start a family two years after they got married.

The second anniversary arrived, but Constantino confessed that she still didn't feel prepared for it.

“One time, pumunta kami ng Cambodia, nag-tour kami sa mga temple. Tiyempo pa, delayed ako. 'Yung sinasabi ng ibang tao na kapag naka-feel sila ng parang buntis sila, sobrang nae-excite sila. Sa akin po parang na-feel ko na natakot ako,” she related.

“Gusto ko rin po maging honest. Ayaw ko rin po maramdaman 'yun. Gusto ko kung sakaling totoo ito, dapat happy ako. So ako rin po nahiwagaan ako sa sarili ko, na bakit hindi [excited] 'yung nafi-feel mo?” she added.

Constantino then decided to talk to Asuncion about it.

“Sabi ko, ‘Love, delayed ako ilang araw na. Paano kung buntis ako?’ Tapos nakatingin siya sa akin. Sabi niya, ‘Ikaw anong nararamdaman mo?’ Sabi ko, ‘Hindi ko alam. Parang hindi pa yata ako handa.’ Tapos lumaon po 'yung trip namin, delayed nga lang po talaga ako. Na-realize ko lang na hindi pa ako handa talaga.”

Constantino feels that she's currently in a phase of prioritizing enjoyment in life, having become aware of responsibilities at a very early age.

“I really feel like I have to take my time to fix also my mindset. Kawawa naman 'yung bata kapag lumabas sa mundo tapos hindi siya lumabas ng nasa kaligayahan ng aking kalooban. Gusto ko rin po matulungan 'yung sarili ko mentally, emotionally and physically. Kasi may hormonal imbalance din po ako,” she said.

“Pero I can’t say na malapit na po or matagal pa. Kasi kung binigay na ni Lord, Panginoon, kalooban mo na talaga ito. Kasi ako sa sarili ko, alam mo na nandoon pa ako sa moment na ine-enjoy ko 'yung life ko. Pero kung pakiramdam mo Lord na kaya ko na yung responsibility, kaya ko nang maging okay na nanay, hindi ako magdudulot ng kalungkutan sa buhay niya at ako ay magiging biyaya sa kanya, honor sa akin na ipagkatiwala sa akin ng Panginoon yun kung sakali mo.”

However, Constantino acknowledged that her foremost priority is to provide a financially secure life for her future child.

“Gusto kong ma-secure 'yung sarili ko at sa aming mag-asawa financially lahat now para kapag dumating siya, lahat ng gusto niya mapupunta sa kanya. Ayaw ko po 'yung mga bata pa kaming magkakapatid, medyo mahirap. Namomroblema po sa mga simpleng pangangailangan. So kaming mag-asawa, we are really working hard to prepare kung ano man ang magiging pangangailangan in the future.”

Constantino said she is just really grateful for her incredibly supportive husband, who truly understands her needs.

“Ganun siya. Adjust adjust siya nung nakita niya na hindi pa ako handa. Nakita ko sa mukha niya na medyo nalungkot siya pero naintindihan niya. Sabi ko, ‘Love, secure muna natin lahat ng mga bagay. Tumatanda na rin yung ama ko, alagaan muna natin si Papa.’ Naiintindihan niya, nakakatuwa to have that kind of person in your life na hindi ipipilit yung bagay na alam mong hindi mo gusto.”