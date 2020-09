Christopher de Leon, mami-miss ang magandang samahan sa 'Love Thy Woman'

MAYNILA -- Aminado ang batikang aktor na si Christopher de Leon na mami-miss niya ang mga nakasamang artista sa seryeng "Love Thy Woman" na ngayon ay nasa huling linggo na.

Nitong Lunes sa "Love Thy Chikahan," ibinahagi ni de Leon na maliban sa mga katrabaho, hahanap-hanapin niya ang masaya at magandang samahan sa set ng serye.

"Alam mo si Eula (Valdez), kengkay talaga 'yan. ... Nakakatuwa, she's so smart and funny, ang gaan (kasama)," ani de Leon na ginampanan ang karakter ni Adam Wong.

"Si Kimmy (Kim Chiu) every time I see her, 'Tito Bo!' You know she's so sweet. She lightens up our day," dagdag ni de Leon.

"And 'yung camaraderie kami nina David (Chua), kami ni Xian (Lim) sa loob, kuwentuhan. At the same time nakakatuwa everybody is professional, walang naging pa-star. ... Wala 'yung attitude, wala," ayon pa sa aktor na iginiit na masaya lang ang lahat sa kanilang set at sa trabaho.

Bida rin sa "Love Thy Woman" sina Yam Concepcion, Sunshine Cruz, Ruffa Gutierrez at Zsa Zsa Padilla.

Mapapanood ang huling apat na episode ng "Love Thy Woman" sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live, pagkatapos ng "It's Showtime."