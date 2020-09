Angel Locsin asked: 'Has anybody ever cheated on you?'

MANILA – “Has anybody ever cheated on you?”

Angel Locsin had to answer this question during her conversation with G3 San Diego for #LiveWithG3 on Monday night after they talked about the actress’ former project “The Legal Wife.”

Without dropping any name, Locsin said: “Oo, na-experience ko na.”

Locsin explained that being cheated on is not in any way based on how a girl looks physically.

“Wala naman sa itsura 'yun. Karamihan ng mga kababaihan, kapag naloloko, sinisisi 'yung sarili. Pero mali 'yun. Kailangan ma-realize ng mga kababaihan na ang ganung gawain, hindi mo fault 'yun. Hindi mo fault kung walang loyalty 'yung isa,” she said.

“Totoo na sa isang problema, dalawang tao 'yung involved pero sa kasalanan, isa na lang 'yun. Kapag mali, mali pa rin 'yun. Maraming babae ang nabubulag na ‘Ah baka kasi ganito, kasalanan ko kaya ako naloko.’ Pero kapag manloloko, manloloko talaga,” she added.

While it was a heartbreaking experience, Locsin said she is somehow thankful for it because she’s been able to utilize that pain as an actress.

“Naa-appreciate ko na napagdaanan ko 'yung ganung klaseng journey kasi nagagamit ko siya sa craft ko. Thank you for my sadness kasi dahil sa sadness na 'yun, nagkaroon ng best actress award. And kahit paano nakatulong ako to uplift other women na may ganung same journey,” she said.

Locsin said it’s true what other people say that the day will come when someone who’s been cheated on will just laugh off everything she’s been through.

“Kung dati halos pakamatay ka na sa pain, dadating 'yung panahon na tatawanan mo na lang. Kapag nahanap mo 'yung tao na para talaga sa 'yo, mare-realize mo na how petty 'yung mga pinagdaanan mo, 'yung mga iniyak mo,” she said.

Testifying that it happened to her personally, Locsin said: “Dati hindi ko naiintindihan 'yun. Every time may nag-a-advice sa akin na ‘Wala, tatawanan mo lang iyan,’ naiinis ako. Sino ka para sabihin mong tatawanan, eh sobrang hurt na hurt ako? Pero totoo pala 'yun.”