MAYNILA -- Bibida si Maymay Entrata sa digital anthology series na "Click, Like, Share" na ngayon ay nasa pangalawang season na.

Tampok sa episode na "Lurker" si Entrata kung saan gaganap siya bilang isang waitress na ipapahiya ng isang social media influencer.

"Itong episode ko na ito ay kakaiba doon sa ibang mga episode. Halos lahat yata ng episode nila ay parang dark ang approach. Pero 'yung sa akin gusto yatang huminga. 'Yung approach niya sa mga tao ay mag-e-enjoy dapat sila at masaya pa rin. Sinisigurado ko na mag-e-enjoy sila sa episode na 'yon lalo na roon sa character ko," ani Entrata sa "Inside News" ng Star Magic.

Nakuwento rin nita na naging magaan katrabaho ang mga co-star niya para sa nasabing proyekto. "Hindi ko kailangan na mag-effort para maging kumportable ako sa kanila," aniya.

Kung naging kumportable si Entrata sa kanyang mga kasamang artista, inamin niyang natakot siya sa direktor ng episode na si Manny Palo.

"First time ko rin makatrabaho si Direk Manny. Inaamin ko natatakot ako, kasi ang dami kong naririnig about sa kanya na very strict siya na direktor, konting pagkakamali mo lang patay ka talaga. Sabi ko 'naku Lord, ikaw na bahala,'" ani Entrata.

"Pero sa experience ko kay Direk Manny Palo... ang kailangan mo lang talaga ay makinig sa kanya. Sundin ang mga payo niya at 'yung pagturo niya sa pagiging disiplinado mo bilang isang artista," dagadg ni Entrata na maliban sa "Click Like, Share" ay mapapanood din sa "ASAP Natin 'To" at "Call Me MayBi" sa Kumu.

Katatapos lang ng unang season ng "Click, Like, Share" na unang ipinalabas noong Hunyo 5 sa iWantTFC app at KTX.ph na pinagbibidahan ng "Gold Squad."

Simula ngayong Setyembre 3 ay magsisimula na ang ikalawang season ng "Clike, Like, Share" sa iWantTFC app tuwing Biyernes, alas otso ng gabi.

Maliban kay Entrata, bibida rin sa Season 2 sina Tony Labrusca, Barbie Imperial, Jerome Ponce at Janella Salvador.