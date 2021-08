Umaasa si Jovit Baldivino na makukuha niya ang kustodiya ng anak. ABS-CBN

Matagal na umanong nangungulila sa anak ang mang-aawit na si Jovit Baldivino matapos ilayo ng dating kapareha mula sa kaniya.

Sa Facebook, ipinahayag ni Baldivino na gusto na nitong makuha ang anak mula kay Shara Chavez na dati nitong naging kasintahan.

Giit ng “Pilipinas Got Talent” grand winner, may karapatan din siya bilang ama sa kaniyang anak na 5 taong gulang na ngayon.

“Ang sa akin lang po eh ’yung makuha ko ang anak ko sa kanya at ilayo sa masama, kasi matagal na n’ya itinatago sa akin s’yempre bilang isang ama may karapatan din naman ako sa anak ko. ’Yung pamilya ko nga nalulungkot ’pag hindi nakita ang pamangkin at apo,” ani Baldivino.

Kuwento pa nito, palagi siyang nakakaramdam ng pag-aalala sa anak at nais na niyang malaman kung malaki na ba ito o madaldal na.

Nilinaw din ng singer na matagal na siyang walang ugnayan kay Chavez na tila nadadawit sa isyu ng pang-i-scam umano.

“Marami pong nagtatanong sa akin kung nasa’n daw si Mrs. Shara Jane Chavez Cruzat. Mawalang-galang na po matagal at wala na po akong connection sa kanya. Hindi ko nga po alam kung nasaan s’ya, kahit nga po anak ko hindi na n’ya pakita sa akin matagal na panahon na, at kung ano man pong lumabas na issue o pang-i-scam n’ya,” paliwanag ni Baldivino.

“Hindi na po bago ’yun. Hehehe. Wala po ako pakialam d’yan. Problema n’ya ’yan, at siguro naman po alam n’yo na ang tunay na pagkatao n’ya.”

Pag-amin pa niya, masaya na ang kaniyang buhay lalo pa’t nabigyang-linaw umano ang mga isyung ibinato sa kaniya noon.

“Masaya na po ako ngayon, at masaya na din kasi nabigyang linaw na lahat. ’Yung matagal na panahong nanahimik ako sa bintang at kasalanan na hindi ko naman ginawa, pinagpasa-Diyos ko na lang lahat, kasi s’ya naman talaga nakakaalam nang lahat,” dagdag ng mang-aawit.

Dating fan ni Baldivino si Chavez bago sila nagkaroon ng relasyon. Noong July 2016 nabiyayaan ang dalawa ng anak.

Makalipas ang isang taon, tuluyang naghiwalay ang dalawa dahil sa umano’y pambababae ni Baldivino.