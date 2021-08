Actress LJ Reyes and actor Paolo Contis. Instagram

MAYNILA -- Ibinahagi ng talent manager at batikang manunulat sa showbiz na si Lolit Solis na hiwalay na ang kanyang alagang aktor na si Paolo Contis at LJ Reyes.

Sa Instagram ni Solis nitong Linggo, sinabi nito na walang "third party" sa hiwalayan ng dalawa. Mariin din ang naging pagsabi ni Solis na walang kinalaman ang aktres na si Yen Santos sa naging paghihiwalay ng kanyang alaga at ni Reyes.

Matatandaang nagkasama sa pelikulang "A Faraway Land" sina Contis at Santos.

Ani Solis, may sariling kuwento ng pag-ibig si Santos.

"Naku ha, smokescreen naman masyado iyon tsismis na isinasali sa hiwalayan Paolo Contis at LJ Reyes iyon pangalan ni Yen Santos Salve. Open secret naman o silent whisper kung sino talaga ang karelasyon ni Yen Santos noh! Huwag na siyang isali at baka kung ano pa ang lumabas. Mas shocking pa ang mangyari."

Giit ni Solis, sadyang lumipas na o nawala na ang pag-ibig nina Contis at Reyes para sa isa't isa at walang kinalaman dito ang ibang tao.

Aniya, nais nina Contis at Reyes na maghiwalay na lang ng maayos.

"Walang 3rd party sa hiwalayan Paolo Contis at LJ Reyes. It was a matter of na outgrow na nila ang romance sa kanilang relasyon. Kesa naman humantong pa sa pag aaway, mas gusto na nila na maghiwalay ng maayos, at dasal na mag end as friends. Huwag na natin idamay pa si Yen Santos dahil may sarili siyang love story kaya hindi siya kasali sa love life nila Paolo at LJ noh!" ani Solis.

"Huwag ng guluhin ang issue. Huwag ng magdagdag ng casting para hindi lumaki ang production cost, hah hah. Stop na natin script sa ending nila Paolo at LJ. Huwag ng dagdag subplot para hindi gumulo ang istorya. Ganuon lang iyon, nawala ang romance, stop, bago maging horror story. Bongga di ba Salve at Gorgy, ayaw nyo ng triangle love affair di bah ? Kaya, tapusin na duon ang story. Finish na. Babuuuu ! #classiclolita #74naako #takeitperminutemeganun," dagdag niya.

Nitong nakaraang linggo lang nang umugong ang usap-usapan na hiwalay na 'di umano sina Reyes at Contis matapos mapansin ng netizens na binura na ni Contis ang mga retrato ni Reyes sa kanyang Instagram.

Sa ngayon ay wala pa ring direktang kumpirmasyon o pagtanggi sa umano'y hiwalayan na nanggagaling kina Reyes at Contis.

Isa ang anak nina Reyes at Contis na pinangalanan nilang Summer. Si Aki naman ay anak ni Reyes sa dati nitong nobyo na si Paulo Avelino.

