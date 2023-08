Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Para sa magkasintahan na sina Ronnie Alonte at Loisa Andalio, mga apat hanggang limang taon pa ang kanilang hihintayin bago magpakasal.

Sa ngayon ay may pitong taon na ang relasyon ng dalawa na kilala bilang "LoiNie" ng kanilang mga tagahanga.

"Wala pang (wedding), mag-iipon muna kami," paunang sagot ni Alonte sa nakaraang panayam ng mga miyembro ng media.

"Kapag malaki na ang laman ng bangko," hirit naman ni Andalio.

Nang matanong kung gaano katagal ang hihintayin ng kanilang mga tagahanga para sila maikasal, sagot ni Alonte: "Siguro mga five years sana, after."

Nang ipaalala kay Alonte na nung nakaraan pa niya ito nabanggit, tugon ni Alonte: 'Eh 'di four years na lang."

Una nang ibinahagi ng dalawa sa mga nakaraang panayam na napag-uusapan nila ang kasal. Pero giit ng dalawa, naka-focus muna sila ngayon sa kanilang trabaho.

Matatandaang sa "It's Showtime" nagkakilala at nagsimulang maging malapit ang dalawa.

Sa ngayon ay parte sina Alonte at Diaz ng seryeng "Pira-Pirasong Paraiso" na mapapanood Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. at Sabado ng 2:30 PM, sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC.