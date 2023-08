'Drag Race PH': Tensions brew between M1ss Jade So, Captivating Katkat

Tensions brew between 'Drag Race Philippines' season 2 stars M1ss Jade So and Captivating Katkat due to a supposed misunderstanding in the latest 'Untucked' episode of the show aired Wednesday. Screenshot from WOW Presents Plus.

MANILA — Tensions brew between "Drag Race Philippines" season 2 stars M1ss Jade So and Captivating Katkat due to a supposed misunderstanding in the latest "Untucked" episode of the show aired Wednesday.

After being declared safe, M1ss Jade shared how she was uncomfortable with a certain gesture that Katkat made during the show's premiere.

"Nung episode one, binu-bully niya ako, and nung pagbalik niya sa hotel, nag-flashback sa 'kin lahat ng pambu-bully. Cancer kasi ako, sensitive ako, pero hindi ako lumalaban sa kanya, hindi ako sumasagot," M1ss Jade told her fellow safe queens.

"Nung kumakain tayo, binato niya ako ng tsisirya ta's kinurot niya kasi 'yung dede ko. 'Yun kasi nung Grade 10 ako, mayroon akong instance na na-bully ako na umpisa pa lang ako naka-hormones tapos masakit 'yung dede, patubo pa lang, (kinurot) ako ng bully as in matigas. (Si Katkat) ginawa niya, nasa safe space tayo, tapos ganun. Bakit ganun mapi-feel ko 'yung ganoong eksena sa safe space," she added.

Intrigued with what happened, Veruschka Levels brought up the issue with Katkat.

"Mum, may issue nangyari, umiyak si Jade kanina kasi ni-bully mo raw siya, ta's umiyak siya. Kausapin mo siya kasi pisikal daw sabi niya. Si Jade, umiyak kanina tapos kinurot mo ta's na-trigger daw 'yung childhood trauma niya na may namisikal sa kanya tapos ikaw daw naka-trigger sa pag-iyak niya," Veruschka said.

Katkat and M1ss Jade started to discuss what happened: "Kinurot mo ko," M1ss Jade said. "Kinurot saan?" Katkat asked. "Sa dede," M1ss Jade replied. "What? Ba't kita kukurutin sa dede? Bakit?" Katkat exclaimed.

M1ss Jade explained that what Katkat triggered her trauma from her past bullies in high school.

"So, di ba, kinurot mo 'ko, kasi, yes nagtatawanan tayo, OK yeah. Pero nung gabi 'yon, nag-flashback sa 'kin 'yung pambu-bully sa 'kin. Exactly na ginawa mo, ginawa rin sa 'kin nung Grade 10 ako. Nag-breakdown ako nun, malalang breakdown na bakit niya ako ginaganito, bakit niya ako binu-bully, ano bang ginawa ko sa inyo. Ako kasi 'yung student talaga na bullied talaga dati, tapos ngayon, 'di ko alam kinukwestyon ko bakit siya mauulit sa safe space na alam kong safe space 'to," she explained.

Katkat, however, stressed that she asked permission to touch M1ss Jade.

"Nagiging sensitive ka masyado, hindi kita kinurot, alam mo na nagpaalam pa ako sa 'yo. Sabi ko sa 'yo 'pahawak nga ng boobs mo.' 'Yun 'yon. Huwag kang masinungaling, Jade, huwag mo kong gawan ng kwento. Excuse me ah," Katkat said.

"Ano'ng purpose ko para ganunin ka, para kurutin, ba't sa boobs pa? Tsaka hindi ko ugaling magkurot. Ano ka ba? Huwag mo 'kong gawan ng kwento, Jade. Not me," she added.

Bernie said that she never thought of Katkat doing what M1ss Jade has said: "Sa tagal-tagal kong kilala si Katkat 'di pa nangungurot 'yan, suntok, oo, tsaka tulak, nakikipagbardagulan 'yan pero 'yung kurot, hindi."

Katkat went on to defend herself stressing that she would not hurt her fellow trans sister.

"Ako nga binu-bully, bully mo ako vocally pero ok lang sa'kin, 'Yun 'yung ok, pero 'yung pisikal, Hindi kita pinisikal, excuse me, nagpaalam ako sa'yo, sabi ko sa'yo can I touch your boobs, yes or no? See, you're a liar, b*tch. Huwag kang sinungaling, huwag kang gumawa ng kwento, ginagawa mo akong masama, para ano, may istorya ka, hello, Jade? Nagpaalam ako sa'yo nun, hindi mo nga ako masagot ngayon kung oo o hindi eh kasi nagsisinungaling ka," Katkat said.

"Excuse me, nagpaalam ako sa'yo, 'can I touch your boobs' kasi nga alam ko trans ako alam mo dapat na hindi mo hahawakan agad ang mga boobs ng trans, ng like us kaya nagsabi ako sa'yo, 'can I touch your boobs,' tas sabi mo go tas ginanun ko," she added.

M1ss Jade became emotional noting how traumatized her experienced in high school: "Girl, nag-flashback sa'kin lahat ng pambu-bully sa'kin."

"Hindi kita binu-bully, saan nanggagaling 'yung bully, nagpaalam nga ako, eh, alam mo ngang nagpaalam nga ako, 'di mo nga masagot eh," Katkat replied.

"'Di mo mage-gets 'pag 'di mo na-feel, 'pag 'di mo naranasan," M1ss Jade added. "My God nagtawanan pa nga tayo," Katkat replied. "Fan ka pa naman ni Lady Gaga pero 'di mo gets tas 'di mo alam," M1ss Jade said. "Huwag kang gumawa ng istorya, ginagawan mo ako ng istorya," Katkat added.

"Nag-breakdown ako nang malala kasi 'yung pambu-bully sa'kin dala-dala ko pa rin siya ngayon. Sinabi ko lang 'yung na-experience ko nung high school hindi about you, girl. Hindi kita sinisiraan or whatever," M1ss Jade said.

"Dapat aware rin siya doon sa mga taong nakapaligid sa kanya na hindi lang puro siya 'yung iintindihin natin. May pakiramdam din ako, may pakiramdam tayong lahat. Hindi dapat lagi ikaw 'yung iniintindi ng mga tao rito, sumali kami rito hindi para intindihin ka," Katkat added.

M1ss Jade hopes that Katkat should be more aware of people's sensitivities: "People like her should be more sensitive, more aware and have some self consciousness because these traumas are really valid and should not be invalidated."

Meanwhile, Bernie felt like the situation was just a misunderstanding: "As a trans sister parang misunderstanding lang nilang dalawa 'yun o mali lang 'yung approach ni Jade doon sa ginawa ni Katkat."

Katkat noted how she is usually misunderstood by other people: "Para lang akong na-ano na bakit meron kang kwento sa 'king ganyan, saan nanggaling 'yan? Pwede mo naman akong pagsabihan on the spot, kung na-feel mo 'yung ganoon, mag-aapologize naman ako kung ganoon 'yung na-feel niya pero out of nowhere bigla kang gaganoon sa lahat ta's 'yung wala pa ako, ano'ng maiisip niyo nun."

"Buti sana kung nandito ako nung sinabi niya 'yun, mas OK sana sa 'kin 'yun pero 'yung pinag-uusapan niyo ako dahil nandoon ako, sila kahit kayo lang, 'di ko made-defend 'yung sarili ko siyempre ang sama na naman ng tingin niyo sa 'kin," she added.

"Ako, na-trigger ako kasi laging ganyan 'yung nae-experience ko. Lagi akong nami-misjudge, nami-misunderstood, nami-misinterpret. Hindi mo pa ako nami-meet, may ganoong image na ako sa kanila."

"Drag Race Philippines" airs new episodes on Wednesdays at WOW Presents Plus and HBO Go along with its "Untucked" segment.

Precious Paula Nicole was crowned as the first winner of "Drag Race Philippines" at the conclusion of the competition series last year.

The Emmy Award-winning original series has featured the talents of Filipino drag queens in the US and several overseas editions through the years.

