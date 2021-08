MAYNILA -- Malapit na ang season 2 ng programa ng iWantTFC na "Hoy, Love You" na pinagbibidahan nina Joross Gamboa at Roxanne Guinoo.

Sa Lobo, Batangas ginanap ang lock-in taping para sa ikalawang season ng programa.

Sa Inside News ng Star Magic nitong Huwebes, ibinahagi ng isa sa miyembro ng cast na si Pepe Herrera kung bakit kailangang panoorin ang parehong season ng "Hoy, Love You."

"Kasi good vibes lang itong palabas na ito. Sa panahon na ito kailangan natin ng good vibes sa buhay natin, something na relatable at something na makakapagpagaan sa kalooban natin. Kasi 'yun po ang core ng aming story sa 'Hoy! Love You' -- ang pagmamahalan ng pamilya at ng extended family," ani Herrera.

Watch more on iWantTFC

Ibinahagi rin ni Herrera ang naging bonding ng "Hoy, Love You" cast nang ginawa nila ang season 2.

"One of the best kasi bukod sa ang saya lang ng grupo, ng buong pamilya ng 'Hoy! Love You,' in fairness, ito totoo po ito, nagkasundo po kami talaga lahat," ani Herrera.

"Doon po sa set namin kapag hindi po namin eksena kadalasan nakatambay lang kami either sa dining area or sa terrace ng isa sa cast members namin. Tapos nandoon lang kami sa labas while waiting for our scenes, nagkakatahan lang kami habang kumakain, pinapakinggan 'yung alon ng dagat. Sobrang saya at sobrang gaan po," dagdag ni Herrera.

Pag-amin ni Herrera, umaasa siya na magkaroon pa ng season 3 ang nasabing palabas.

"Can't wait to go back for season 3, hopefully," ani Herrera.

Sa direksiyon ni Theodore Boborol, magiging bahagi ng ikalawang season ng "Hoy, Love You" sina Ritz Azul, Hasna Cabral and Lou Veloso.

Mapapanood sa A2Z ang season 1 ng "Hoy! Love You" tuwing Sabado, 9:30 ng gabi. Malapit na rin ipalabas ang season 2 ng programa sa iWantTFC.

Related video:

Watch more on iWantTFC