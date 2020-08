'Love Thy Woman': Kim Chiu at Yam Concepcion, muling nagkainitan

MANILA -- Naging mainit ang harapan ng dalawang bidang karakter ng sikat na serye ng ABS-CBN na "Love Thy Woman" na napapanood sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Nitong Martes, sa paghahanap ng hustisya ni Jia (Kim Chiu) para sa napatay na ama na si Adam at nakulong na inang si Kai, muli na naman silang nagkaharap ni Dana (Yam Concepcion).

Dahil sa sampal mula kay Dana, hindi na napigilan ni Jia ang lumaban at takutin ang mas nakakatandang kapatid.

"Hindi ako basura! Ikaw sumusobra ka na. Gusto mo i-mop ko 'yang kasamaan ng ugali mo?!" hirit na pananakot ni Jia kay Dana.

