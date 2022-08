MANILA -- Actress Francine Diaz admitted that she has mixed emotions about her comeback television project.

Diaz is set to star in the upcoming ABS-CBN drama series "Dirty Linen" with Janine Gutierrez, Zanjoe Marudo and Seth Fedelin.

In Star Magic's Inside News, Diaz admitted that she's excited and nervous to start shooting the series.

Watch more News on iWantTFC

"Kinakabahan dahil parang ang tagal bago ako ulit bumalik sa serye. Dahil kailan pa ba 'yung 'Bola Bola?' Parang February pa or March. Pero excited ako kasi mayroon akong mga bagong makakasama. And I am sure marami silang maituturo sa akin pagdating sa acting. At siyempre another family and friends," Diaz said.

Diaz also shared some details about her upcoming character.

"Para siyang maraming personality, pero hindi sa point na nag-iiba siya ng anyo. Kasi hindi ba may iba sa movies na kapag sinabi mo na ito ang una niyang personality na bata siya ay magiging bata rin talaga siya. Pero 'yung sa akin naman mas ano siya, nag-iiba 'yung kung paano siya makitungo kapag kasama niya ang family niya, kapag kasama ang friends, kapag mag-isa na lang siya at kapag basag na siya. 'Yung pinakamagiging challenge sa akin ay 'yung character ko of course. Pero 'yung challenge din kasi kapag makaka-eksena ko siyempre ay 'yung magagaling at mga bigating artista [na] kasama namin dito sa 'Dirty Linen,'" Diaz explained.

Asked if Fedelin is her love interest in the series, Diaz said: "Hindi ko pa puwede sabihin dahil baka ma-spoil. Pero masasabi kong mayroong similarities 'yung character namin ni Seth sa 'Dirty Linen' sa music video ng 'Muli.' Pero kailangan abangan niyo kung ano yon."

Last month, Diaz and Fedelin played lovers whose relationship ends in the music video for Ace Banzuelo's "Muli."

RELATED VIDEO