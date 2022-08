Larawan mula sa Instagram account ni Judy Ann Santos.

MAYNILA — Si Judy Ann Santos ang gaganap na Elsa sa script-reading ng pelikulang 'Himala' para screenplay book launch ni Ricky Lee.

Sa kanyang anunsiyo nitong Sabado, sinabi ni Lee na magaganap ang script-reading sa Agosto 9 sa Cinemalaya Film Festival at magkakaroon din ng book signing.

"Judy Ann Santos will read the monologue of Elsa from Himala. She will be joined by Dingdong Dantes, Agot Isidro, Gina Alajar, and Aicelle Santos, who will read excerpts from the screenplays of Ricky Lee during the book launch of Mga Screenplay ni Ricky Lee Vol 1: Brutal, Moral, Karnal; and Vol 2: Himala, Salome, Cain at Abel," aniya.

"This will be at the Cinemalaya Film Festival on Aug 9, 4-5pm, at the 3rd floor of CCP. John 'Sweet' Lapus will host the program. Everybody is invited. There will be a book signing afterwards."

Kamakailan, kasama ni Lee sina sina Nora Aunor para sa pelikula, Fides Cuyugan Asensio sa musika, Gemino Abad para sa panulat at literatura, at si Agnes Locsin para sa sayaw, na hinirang bilang National Artist ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA).

Kilala si Lee sa kanyang mga pelikula, tulad ng "Himala," "Sa Kuko ng Agila," "Anak," "Madrasta" at marami pang iba at nakakuha rin siya ng mga parangal mula sa Gawad Urian, PMPC at iba pang award-giving bodies.

Kilala rin siya sa kanyang nobelang pinamagatang "Para kay B" na aniya'y magkakaroon ng kasunod na nobela ngayong 2022.

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more News on iWantTFC