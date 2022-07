MAYNILA -- Nagpahatid ng kanyang pasasalamat ang aktor na si Awra o McNeal Briguela sa totoong buhay, sa lahat ng mga tagahanga at manonood ng seryeng "FPJ's Ang Probinsyano" na ngayon ay nasa huling tatlong linggo na matapos ang halos pitong taon.

Sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, ang prodyuser ng serye, ibinahagi rin ni Briguela ang lungkot sa nalalapit na "pambansang pagtatapos" ng serye na unang umere noong Setyembre 2015.

"Hindi lang naman ako ang nalulungkot. Sobrang daming supporters ang nalulungkot. Ang dami kong nakitang viral TikTok ngayon na ayaw mawala ang 'Ang Probinsyano' kasi sobrang daming taong maapektuhan," pauna ni Awra na nakilala sa kanyang karakter bilang si Makmak sa sikat na serye.

Ayon kay Awra, labis ang pasasalamat niya na maging parte ng "Ang Probinsyano" simula 2016 na nagbigay daan kung nasaan siya ngayon.

"Super happy and thankful kasi without 'Probinsyano' wala ako ngayon. Hindi niyo ako kilala ngayon. Hindi niyo alam kung ano ang pinagbago ng buhay ko kung wala ang 'Ang Probinsyano,'" aniya.

Sa pagbabalik-tanaw ni Awra, ibinahagi niya ang paghanga sa bida ng serye na si Coco Martin na aniya'y nagturo sa kanyang umarte.

"Si Kuya Coco talaga ang nilu-look up ko. Kasi hindi niyo po alam, never po akong nag-workshop, only in 'Ang Probinsyano' lang po ako natutong um-acting because of Kuya Coco. Tinutukan niya 'yung acting ko, iba ibang emotion," ani Awra.

"'Yung hindi ko makakalimutan kay Kuya Coco ay 'yung kung paano ko siya naging kuya at tatay at the same time," dagdag ni Awra.

"Tinulungan niya po akong mag-aral, tinulungan niya po akong [magkaroon] ng scholarship... Naging iba po talaga ang lifestyle ko, sa school ko at sa lahat because of 'Ang Probinsyano,'" ani Awra.

Sa huli, ibinahagi ni Awra ang mensahe niya kay Martin para sa nalalapit na pagtatapos ng serye.

"Congratulations, Kuya. For sure iba ang happiness mo ngayon. And siyempre Kuya, sobra-sobrang thank you kasi isa ka sa ginawang instrument ni God. Marami kaming nagbago 'yung buhay dahil sa iyo. Kuya congrats and I miss you and love you Kuya Coco," ani Awra na inimbitahan din ang mga manonood sa huling tatlong linggo ng "FPJ's Ang Probinsyano."

Sa Agosto 12, nakatakda ang pagpapalabas ng huling episode ng "FPJ's Ang Probinsyano."

Nito ring Biyernes ay inanunsiyo rin ang pagsisimula ng "Mars Ravelo's Darna" sa Agosto 15.