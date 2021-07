‘Ang Probinsyano’: Lia tatapusin na ba ang pagtulong kay Cardo?

Watch more on iWantTFC



Matapos ang hindi inaasahang pagtutulungan, tila mapuputol na ang ugnayan nina Lia (Jane de Leon) at Cardo (Coco Martin) dahil sa panloloko nila ni Ramil (Michael de Mesa).

Maaaring mapalayas sa bahay nina Lia ang buong Task Force Agila nang hindi tuparin ni Cardo ang nagpag-usapan na hindi nito gagalawin ang mga miyembro ng Black Ops at hahayaang ang grupo nina Diana (Angel Aquino) ang sumama kay Lia.

Ngunit dahil sa nangingibabaw pa rin ng galit at planong paghihiganti sa pagkawala ng kaniyang asawa na si Alyana (Yassi Pressman), nagkuntsaba sina Cardo at Ramil na sugurin ang headquarters ng Black Ops kung saan nagkaroon ng madugong engkuwentro.

Isa sa mga kritikal ang kondisyon dahil sa sagupaan ay ang dating nobyo ni Lia na si Albert (Geoff Eigenmann) na sinisi ang dating nobya sa pagiging kasabwat umano ni Cardo.

Naunang nakabalik ang grupo nina Diana sa bahay nina Lia kung saan hinanap nila kung nasaan si Cardo na dapat ay nandoon lamang.

Ngunit habang hinihintay bumalik si Cardo, malakas na ang kutob ni Diana na si Cardo ang nasa likod ng pag-atake sa mga Black Ops.

Nang tangkang hahanapin na sina Cardo at Ramil, dumating ang dalawa na kunwari ay walang nangyari.

Makailang ulit silang tinanong ni Diana kung may kinalaman sila sa nangyari sa headquarters ng Black Ops ngunit itinanggi ng dalawa ang paratang at sinabing may sinundan lamang na kahina-hinalang lalaki.

Sa Martes na episode ng “Ang Probinsyano,” makikita na galit na galit na sumugod sa Lia sa pinagtataguan ng Task Force Agila at sinampal si Cardo habang naiiyak.

Habang nakatutok ang baril kay Cardo, dito ibinunyag ni Lia na sina Cardo ang lumusob sa lugar ng Black Ops.

Hindi nagpatinag si Cardo at binigyang-diin na hindi pa rin niya itinuturing na kakampi si Lia.

Abangan ang susunod na episode ng “Ang Probinsyano” sa Kapamilya Channel, A2Z Channel 11, TV5, CineMo, iWant TFC, TFC, WeTV, at iflix.