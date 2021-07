Angel Locsin feels she will be a 'stage mother' when she has kids

MANILA РShe has yet to get married to her fiancé Neil Arce, but Angel Locsin is already looking forward to building their own family.

In an interview with Matteo Guidicelli for his “MattRuns” podcast, Locsin said she’s always wanted to be a mom and have her own children.

“Pero hindi naman basketball team. Mga isa or dalawa. Dati twins ang gusto ko pero nakita ko 'yung mga kaibigan ko na may mga anak, parang hindi ko kaya na sabay. Kailangan nakatutok ka talaga. Kung mabigyan ako ng blessing ni Lord, go. Feeling ko stage mother ako,” she said.

When asked if she would allow her future kids to follow her footsteps and join show business, the Kapamilya actress said: “Well kung gusto nila. Pero siguro sa umpisa commercial lang tapos aral muna.”

“Kasi hindi ako graduate eh. Alam ko kung gaano kaimportante ['yung pag-aaral]. Alam kong may mga achievements ako pero iba pa rin talaga 'yung may diploma ka. Pwede mo iyon dalahin kahit nasaan ka. Hindi 'yun mananakaw sa iyo,” she added.

For now, Locsin is just excited to get married to Arce.

“Yes. Walang duda. Si Neil din naman kasi he’s very supportive talaga. Iba kasi 'yung partner, iba 'yung lover. 'Yung partner kasi alam mong hindi ka iiwan sa ere kahit anong mangyari. Napakasarap lang ng pakiramdam ng ganun,” she said.

And as to how she envisions her personal life five to 10 years from now, Locsin said: “Sana ma-bless ako ng anak, ng isang simpleng masayang pamilya. Kung ano man ang ginagawa ko sa mga panahon na 'yun, ako ay masaya, kampante at may takot sa Diyos at malayang nagagawa ang ginagawa ko ng walang pag-aalinlangan.”

Career-wise, however, Locsin admitted she does not have a clear picture since she is not the type who plans.

“Ngayon talaga, lie low talaga ako. Hindi ko masabing stop kasi bilang artist, hahanap-hanapin mo rin talaga. Pero sa ngayon, lie low muna ako… Gusto ko lang talagang ramdamin at i-absorb kung paano mag-prepare para sa isang married life,” she said.