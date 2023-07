Vice Ganda turns emotional over engagement story with Ion Perez

Vice Ganda. ABS-CBN.

MANILA — Comedian Vice Ganda turned emotional over his engagement story with Ion Perez in the latest episode of "Everybody, Sing!" which featured engaged couples.

After talking to a couple, Vice Ganda recalled how scared he was when Perez asked him to marry him.

"Naiinggit ako kasi hindi ganoon 'yung naramdaman ko nung nag-propose sa 'kin si Ion. Naiinis ako kasi hinayaan kong talunin ng takot 'yung dapat saya kong naramdaman," Vice narrated.

"Sobrang dami ng sinasabi sa 'min ni Ion, nanakawan ako ng joy, parang sa inyo, di ba? Ang sarap ng normal, kasi ang normal niyan sa paningin ng marami di ba? 'Yung babae tsaka lalaki pero 'yung sa 'min hindi normal 'yung tingin sa amin," he added.

"Kaya 'yung moment na nag-propose sa'kin si Ion tapos nagbigay siya sa 'kin ng ring, nanginig talaga ako."

Vice admitted that he was afraid of the backlash if they post their engagement moment.

"Sa inyo, di ba, ang sarap, mayroon kayong mga remembrance, meron kayong pictures tsaka mga videos. Ako ang una kong nasabi sa mga kasama namin, burahin niyo 'yung mga videos kasi ayoko siyang kumalat kasi takot na takot ako," he said.

"'Pag kumalat lang 'yan, iba-bash lang nila si Ion, iba-bash na naman nila ako, hindi nila iho-honor 'yung love. Nakakainggit kasi ang ganda ng nangyari sa inyo."

While a friend has kept a video of their Perez's proposal, Vice said he kept the moment to themselves.

"Ang ganda rin sana ng nangyari sa 'min kaya lang kaya lang ang duwag-duwag ko. Buti na lang may kaisa-isang video na natira. 'Yung isang friend ko, hindi niya pala binura. Nung nagpakasal na kami ni Ion sa (Las) Vegas, ni-send niya sa 'kin pero ayoko pa ring ilabas," he said.

"Sabi ko, ito 'yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko, ise-share ko 'yun sa mundo tapos babastusin nila kaya akin na lang 'yun. At least may natitira sa 'king magandang memorya.

Vice Ganda was glad he was able to overcome that fear.

"'Yung fear ko nu'n, wala na at 'yung care ko nu'n sa ibang tao, wala na. Kasi all my care now, lahat ng care ko, na kay Ion na lang at sa nararamdaman namin," he said.

The engaged couples failed to snatch the jackpot round of "Everybody, Sing!" which was won by Manila fire survivors and father and child tandem last June.

