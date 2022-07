Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Wagi ng platinum ticket ang 26-anyos na lola's boy mula sa Trece Martires, Cavite sa Sunday episode ng "Idol Philippines."

Napabilib ni Dominic Hatol, 26, si Regine Velasquez sa kanyang rendition ng "Hanggang Dito Na Lang Tayo" ni Jaya at tutungo na siya sa solo round ng theater rounds.

Inalala rin ni Hatol ang panahon na nag-comment ang Asia's Songbird sa kanyang video sa Twitter: "Pasadong-pasado!!! It’s a YES for me," saad ng judge.

"Sobrang surreal na nakuha ko ‘tong platinum ticket. ‘Yung experience pa lang of having to sing in front of four big names sa industry, sobrang laking bagay na po sa’kin nun and to get through and to get this sobrang laki pong honor," ani Hatol.

Pasok din sina Stef Payusan, 17, mula Sto. Tomas, Batangas na inawit ang "Pahiram ng Isang Kanta" ni Sarah Geronimo at si Hanzel Lax, 18, mula Trece Martires, Cavite na kinanta ang "Macho Guapito" ni Rico J. Puno.

Bigo naman ang Mister National World 2019 na si Kim Vergel, 25, na inawit ang "Stay" ni Daryl Ong.

