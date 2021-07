Janella Salvador, planong isabay ang binyag ni baby Jude sa kaarawan nito

MANILA -- Ang pagtanggap at pagkakaroon ng mahabang pasensiya ang ilan sa mga bagay na mas natutunan ngayon ni Janella Salvador bilang isang ina.

Oktubre noong nakaraang taon nang ipanganak ni Salvador sa United Kingdom si baby Jude, ang anak nila ng nobyong si Markus Paterson.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, ibinahagi rin ni Salvador ang mga bagay na ini-enjoy niya kasama ang anak.

"Ano ang ini-enjoy ko? Everything. Tutok na tutok kasi ako sa lahat ng milestones niya. Sobrang nakatutok ako. Gusto kong ma-capture lahat, gusto ko ma-witness lahat every time he learns something new. Like now, he just learned how to say mama. I am so happy na na-witness ko 'yon," ani Salvador.

Pag-amin ni Salvador, isa sa pinakamalaking hamon bilang isang bagong ina ay ang kawalan ng sapat na tulog.

"Minsan dahil wala kang tulog, mas maiksi ang pasensiya mo. Parang mabilis ka sigurong mag-break down. Minsan parang feeling mo 'ayaw ko na.' Parang 'yung the whole world is just crumbling. Pero ayon, parang wala eh, kapag nakita mo nag-smile ang baby mo, instant nawawala na 'yung lahat ng pain, lahat nang pinagdadaanan mo," ani Salvador.

"Ibang iba 'yung naging life ko these past few months compared to when I didn't have Jude yet. Dati lagi akong nagwo-work, I was busy. Mind ko talaga ay focused on myself, kung ano 'yung magagawa ko for myself, to improve myself. Ngayon it's all about Jude, mostly for him. 'Yung sense of self sobrang nabawasan. I had to accept. It wasn't hard for me actually parang magiging selfless ka na lang instantly when you become a mom," dagdag ni Salvador.

Ibinahagi rin ni Salvador ang mensahe niya para sa kanyang anak.

"Jude, I just want you to know that I will always be proud to be your mama. No matter what the world says, no matter what people say, huwag ka makinig sa kanila. You made my life even better, you completed my life. Walang nawala sa akin, I gained you," ani Salvador.

Ayon kay Salvador, plano nila na isabay na ang binyag ni Jude sa unang kaarawan nito.

Kabilang sa listahan ng mga ninong at ninang ay sina Liza Soberano, Kyle Echarri at Inigo Pascual.