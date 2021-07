‘Good game!’ Gigi de Lana, may kuwela at seryosong paliwanag sa screen name

Watch more in iWantTFC



Bago maging ganap na internet sensation, unang nakilala si Gigi de Lana ng Kapamilya viewers noong 2016, bilang finalist ng Tawag ng Tanghalan na si Mary Gidget dela Llana.

Kuwela at simpleng paliwanag ni Gigi sa kaniyang screen name, “Mas madali siyang banggitin, sa totoo lang!”

“At madali siyang tandaan! Kahit saan kasi ginagamit ang ‘GG’ — ‘good game’ o ‘galunggong’!” hirit pa niya. “It’s really easy to recall, at saka, it’s catchy! Kasi parang maririnig mo ang ‘Gigi’ everywhere.”

Kaya naman Gigi Vibes din kung tawagin ang programa niya sa Facebook at YouTube, na kamakailan lang ay nag-viral dahil sa tinaguriang “Bakit Nga Ba Mahal Kita” challenge.

Pero may seryoso ring paliwanag si Gigi sa pagpapalit ng pangalan, kasabay ng pagsabak niya sa acting sa ilalim ng Rise Artists Studio at pagpirma ng kontrata sa Star Magic.

“Iyong pag-change ko ng name, nag-grow din ako doon. Pero that doesn’t mean na kinalimutan ko ‘yung Gidget na ako. I’m still the same person, different name nga lang,” aniya.

“I’m still me. Nag-grow lang ako sa mga goal na gusto ko marating, para sa passion ko. And okay ‘yun. Kasi, learning, growing, they’re part of your life. And it’s okay to change, pero for the good, for the better.”