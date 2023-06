Mga mag-ama ang unang nag-uwi ng P2 milyong jackpot sa ika-3 season ng 'Everybody, Sing!' nitong Hunyo 18, 2023. ABS-CBN.

MAYNILA — Mga mag-ama ang unang nag-uwi ng P2 milyong jackpot sa ika-3 season ng "Everybody, Sing!" nitong Linggo.

Sa jackpot round ngayong Fathers' Day, mayroong 115 seconds ang mga contestants para mahulaan ang 13 kanta.

Sa unang ikot, may 9 tumpak na agad ang grupo at nadagdagan pa ng 10 seconds matapos makuha ang bonus song.

Sa natitirang 61 seconds, nakuha nila ang mga awit na "Bagong Umaga," "Oks Lang," at "O Lumapit Ka."

Sa huling pagkakataon, sinubukan nilang hulaan ang natitirang kanta na "Paano Ba Ang Magmahal" at nag-uwi ng P2 milyon na kanilang paghahati-hatian kasama ang P140,000 nitong Saturday episode.

"'Yung pagmamahal niyo sa inyong mga anak, at sa inyong mga ama ang nagdala sa inyo rito at 'yan ang susi kung bakit kayo sinuwerte at nanalo," saad ni Vice Ganda.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, TV5 at TFC.

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more News on iWantTFC