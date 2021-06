Karina Bautista at Aljon Mendoza, may pasilip sa set ng seryeng 'Viral'

MAYNILA -- Nagsimula na ang lock-in taping para sa paparating na serye na "Viral" na pinagbibidahan nina Charlie Dizon at Joshua Garcia.

Sa Inside News ng Star Magic, eksklusibong ipinasilip ng dalawa rin sa mga bituin ng serye na sina Karina Bautista at Aljon Mendoza ang nagaganap sa set ng "Viral."

Handog ng RCD Narratives, tampok din sa "Viral" sina Ria Atayde, Maxene Magalona, Kaila Estrada at Louise Abuel na nagbahagi ng ilang detalye tungkol sa kanilang karakter at karanasan sa taping.

"Ako ay isang lawyer at siguro ang key to justice dito sa 'Viral,'" ani Atayde. "As a lawyer medyo may responsibility din to be a little bit more professional and less emotional. Ako medyo iyakin talaga ako, kapag may nakikita akong umiiyak eh naiiyak din ako. So 'yun ang tina-try ko i-control dito."

Aminado naman si Estrada na kabado siya sa pagganap sa una niyang serye.

"Parang medyo nangangapa pa ako. Buti na lang ngayon kasi nga lahat ng cast sobrang supportive, sobrang collaborative. Na-feel ko talaga na welcome ako rito kahit bagong-bago ako. So parang naging madali for me to adjust at saka mag-adapt sa environment na ganito. And, sobrang saya rin kasi 'yun nga after ng ilang taping days parang iba 'yung feeling parang may fulfilment na nararamdaman at saka sobrang bina-value ko itong project na ito at saka masaya ako na kayo ang kasama ko rito," ani Estrada.

Pinapurihan naman ni Magalona si Estrada sa pagsasabing natural ang talento nito sa pag-arte.

"Totoo sobrang galing ni Kaila. Para akong proud mom. Really, she's very natural and she's quick to learn and very open. That's what I love about Kaila she's very open and like game to try everything. 'Yun ang importante especially when you are doing something new, hindi ba? Have faith and just go for it at ganoon si Kaila," ani Magalona.

Para rin kay Abuel, "solid" at iba ang saya na maging parte ng seryeng "Viral."

"Sobrang tagal na rin ng last acting project ko na ganito ang theme. Ang mga past project ko kasi sobrang comedy, sitcom. Ito naman sobrang serious, kaya sobrang saya. Sobrang saya ng cast and crew. Siguro ang mahirap na lang dito siyempre nasa middle tayo ng pandemic kaya lahat tayo mag-a-adjust, pero the rest sobrang solid guys," ani Abuel.



Ang "Viral" ay tungkol sa babaeng biktima ng sex scandal.

Sa direksiyon ni Dado Lumibao at Froy Allan Leonardo, ipapalabas ang "Viral" sa Kapamilya Channel (cable), Kapamilya Online Live (free live-streaming), iWant TFC (on-demand streaming), at A2Z Channel 11 (free and digital TV in Mega Manila), base na rin sa naunang anunsiyo.

