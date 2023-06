'Iron Heart' cast dinumog ng fans sa Dubai

DUBAI - Dinumog ng mga fans ang cast ng Iron Heart na pinangunahan ni Richard Gutierrez, kasama sina Sue Ramirez at Sofia Andres sa Diera City Center sa Dubai.

Isang araw mula nang dumating ang mga kapamiya artists, humarap sila sa ilang local press at social media influencers.

Nagmistulang fans day at puno ng good vibes ang dapat sana ay press conference lang para sa Kapamilya Kalayaan Karavan. Nagulat ang grupo sa dami ng mga tagasubaybay ng kanilang teleserye sa UAE.

“Nakaka-overwhelm sa airport pa lang, tawag na kay Sofia ay “Nix,” sa akin ay ‘Venus” at siyempre si Tisoy o si Apollo. Yun na kaagad ang tawag sa amin ng mga tao. We’ve been in shooting in Cebu, we’ve been locked in and we really don’t know about the outside world. Eight months I think, we’ve been shooting there. Nakakagulat na hindi lang pala Cebu ang market namin, umabot na pala ng Dubai,” sabi ni Sue.

Ibinahagi naman ni Richard ang mga eksenang kinunan pa sa Italya para sa kanilang teleserye.

“One week kami doon, non-stop shooting, napakaraming action scenes ang dapat abangan ninyo. Matagal ka na kasing pinangarap na makagawa ng action sa ibang bansa at siyempre sa Europe,” kuwento ni Richard.

Kinilig naman ang ilang fans nang makitang personal ang mga kapamilya stars.

“Ang gwapo ni Richard, sana humaba pa ang Iron Heart. Manood kayo,” sabi ni Maricon.

“Lagi akong nanonood kasi madaming mga exciting na eksena, suspense lalong-lalo nay yong mga actions,” pahayag ni Regina.

“Ang ganda-ganda talaga ng Iron Heart. Nakakasaya sa puso,” bulalas ni Divina.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

