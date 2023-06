'Everybody, Sing!': Mga sanitary workers, nag-uwi ng P230,000

Ang grupo ng mga sanitary workers sa 'Everybody, Sing!' ABS-CBN.

MAYNILA — Nag-uwi ng P230,000 ang 50 sanitary workers sa 'Everybody, Sing!' nitong Linggo.

Sa jackpot round, mayroon lamang 95 segundo at 9 kanta ang kanilang nasagutan. Hindi nasagutan ng grupo ang "Dear Heart," "Ba Ba Blacksheep," "Torpe," at "Recuerdo De Amor."

Nanalo ng 140,000 nitong Sabado ang mga contestant at nadagdagan ng P90,000 nitong Linggo.

Sa ngayon, wala pang grupo na nanalo ng P2,000,000 jackpot prize sa ikatlong season ng show.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

