Maricel Soriano, nahuhumaling sa baby ni Meryll Soriano

MAYNILA -- Aminado ang batikang aktres na si Maricel Soriano na ang bunsong anak ng kanyang pamangkin na si Meryll Soriano ang kinahuhumalingan ngayon ng kanilang pamilya.

Si Maricel ang bisita ni Meryll sa kanyang pinakabagong vlog na inilabas nitong Sabado.

Sa video, nakakatuwa ang pagbabalik-tanaw ni Maricel sa panahon na ipinanganak si Meryll ng kanyang kapatid na si Bec-Bec.

Walang patid ang pagkukuwento ni Maricel hanggang sa panahon naman na ipanganak na ni Meryll ang kanyang mga anak.

"Kaya noong dumating si Eli sa buhay natin, aba eh talaga naman, ako ang feeling ko ay akin ang anak, inaangkin ko. Hindi naman pwede siyempre may nanay 'yon. Tapos hindi pa tayo natapos doon. Walang tuldok, nanganak ulit," ani Maricel.

"Naku pagka-gwapo na naman ng anak, ano ba ito? Si Guido naman ang kinahuhumalingan ng lahat," dagdag ng batikang aktres.

Dagdag pa ni Maricel: "Nakakaloka ang bata, napakaguwapo. Dalawang apo ko na ang guwapo. Kaya sabi ko Diyos ko ano ba ito, dalawa na silang guwapo. Ang suwerte naman namin, di ba?"

Si Elijah o Eli ang anak ni Meryll sa aktor na si Bernardo Palanca.

Nito lamang Enero, ipinakilala na sa publiko ni Meryll ang anak nila ng aktor na si Joem Bascon.

Naunang umugong ang balitang nagkabalikan sina Meryll at Bascon noong 2020 matapos makitang magkasama sa New Year’s Eve.

Samantala, maliban sa kanyang vlog, nagpahatid din ng pasasalamat si Meryll kay Maricel sa pamamagitan ng kanyang post sa Instagram.

"You have always been my kakampi. I love you so much, Tita. Thank you for your support on DearMamaMeme. It means the world to me," ani Meryll bilang caption sa mga paborito niyang retrato nila ni Maricel.

Related video:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC