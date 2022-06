Watch more News on iWantTFC

Bumuhos ang luha sa noontime show “It’s Showtime!” nang sorpresahin ni Jhong Hilario ang mga kasamang host sa kaniyang pagbabalik nitong Sabado.

Nagpanggap muna si Hilario bilang isang “Tawag ng Tanghalan” contestant kung saan nakisabay siya sa dalawang kalahok sa pag-awit ng “Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko.”

Hindi agad namukhaan ng mga host na si Hilario pala ang nagkukunwaring si Friedrich Palacol hanggang sa inalis na nito ang salamin.

Dito na napasigaw si Anne Curtis habang gulat na gulat naman si Vice Ganda na kalauna’y tuluyan nang umiyak sa sobrang tuwa.

“Kumpleto na tayo!” sigaw ni Vhong Navarro habang ang lahat ay isa-isa nang yumakap sa nagbabalik na si Hilario.

Ayon sa kaniya, hinintay muna niyang makapanumpa bilang bagong halal na konsehal ng Makati City bago bumalik ng programa.

Pansamantalang nawala si Hilario sa gitna ng pandemya upang pagtuunang-pansin ang bagong silang na anak na nasundan pa ng muli nitong pagtakbo sa katatapos na Halalan 2022 nitong Mayo.

“Sabi ko naman sa management, kailangan ko lang mag-oath taking. Kasi di pa ko siguradong konsehal kung di ako manumpa. Eh nakanumpa na ako,” saad niya.

Nang tanunging kung hudyat na ba ito ng kaniyang pagbabalik sa “Showtime”, sumang-ayon ito bago pabirong ginaya ang “baby steps” din ng kababalik lang din na si Curtis.

Bakas naman sa mukha ni Vice ang pagkabigla sa pagbabalik ni Hilario lalo pa’t hindi rin niya gustong marinig ang kinanta ng kasamahan.

“I was so surprised. Pinoproseso ko lang yung nararamdaman ko. I used to avoid hearing that song. Hindi ko alam na I would loved to hear that song again. Ayokong naririnig yung kanta yan...Pero ngayon ang sarap pala niyang marinig ulit,” pahayag ni Vice habang naluluha.

“Ang bait lang ni Lord. Si Lord, alam talaga niya kung kelan niya ibibigay yung mga bagay at tao kailangan ko sa tamang panahon.”

Ibinahagi rin ni Hilario na marami ang matagal nang umaasa sa kaniyang pagbabalik kaya naman masaya ito sa muling pagtapak sa “Showtime” stage.

Inamin naman ni Vice na makailang beses na niyang kinausap ang management upang pabalikin na sina Curtis at Hilario dahil iyon ang hinihiling ng madlang pipol.

“I have long been waiting for this moment to happen. To have my OG Showtime family and my new Showtime family together. Kasi we have been trying so much. We have been working so hard everyday to give madlang pipol needs,” kuwento ng komedyante.

“Kahit anong gawin ko, gusto nila kumpleto tayo. And for the longest time, hindi ko alam kung kelan ko ibibigay sa kanila yung kumpletong Showtime family. Na alam kong kahit galingan ko nang galingan I will never be enough.”

Noong nakaraang Sabado, nagsimula na ring bumalik si Curtis sa noontime show ngunit hindi pa ito araw-araw na papasok upang magamay muna muli ang trabaho.