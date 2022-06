Watch more News on iWantTFC



MAYNILA -- Nagpasalamat si Anji Salvacion kina Moira dela Torre, Vice Ganda, James Reid at Regine Velasquez sa tagumpay na mayroon siya ngayon.

Ang apat ay ang mga hurado sa Season 1 ng "Idol Philippines" kung saan unang nakilala si Salvacion.

Nito lamang Linggo, hinirang si Salvacion bilang big winner ng "Pinoy Big Brother: Kumunity Season 10."

"I just really wanted to say thank you Meme, kasi kung wala rin talaga kayo ni Ate Moi (dela Torre), Ms. Regine, asawa ni Sir Ogie at saka si Sir James Reid ay wala ako sa kung saan ako nayon. And I am so grateful sa apat, sa inyong apat. Forever ever thankful sa inyo," ani Salvacion sa pagbisita niya sa "It's Showtime" nitong Biyernes, bilang isa sa mga hurado ng segment na Showtime Sexy Babe.

Ayon naman kay Vice, nararapat para kay Salvacion ang nakamit na tagumpay.

"Deserve mo 'yan Anji, deserve mo 'yan. Kung nasaan ka man ngayong lugar ay matagal ka nang hinihintay ng lugar na 'yan dahil nakalaan 'yan para sa iyo. Congratulations!" ani Vice.

Bago pumasok sa loob ng Bahay ni Kuya, ipinakilala noong nakaraang taon si Salvacion bilang parte ng "The Squad Plus."

Oktubre noong nakaraang taon nang magsimula ang laban ni Salvacion sa "PBB" bilang isa sa mga celebrity housemate. Sa pagsisimula ng taong 2022 ,itinanghal si Salvacion at kasamahan nitong si Alyssa Valdez bilang Celebrity Top 2.



At nito ngang huling Linggo ng Mayo, matapos bumalik sa loob ng Bahay ni Kuya para muling lumaban ay itinanghal si Salvacion, ang tinaguriang "Singing Sweetheart ng Siargao" bilang big winner.