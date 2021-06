Kapatid ni Ivana Alawi na si Mona, ilang beses naospital

Vlogger Ivana Alawi (right) with her youngest sister, Mona. Screenshot from Ivana Alawi's vlog

Ikinuwento ng bunsong kapatid ng aktres at sikat na vlogger na si Ivana Alawi na si Mona ang pinagdaraanan nitong sakit na naging dahilan ng kaniyang makailang ulit na pagkakaospital.

Sa vlog ng kaniyang ate na si Ivana, ibinahagi ni Mona na sa mga nakalipas na buwan ay nagagawa na nitong kontrolin ang lebel ng kaniyang blood sugar sa gitna ng pagkakaroon nito ng sakit na diabetes sa murang edad.

Ayon sa kaniya, mayroon siyang type 1 diabetes at hirap ikontrol noon ang sugar level niya sa kabila ng mga gamot na itinuturok sa kaniya.

“Recently, hindi ako okay. Alam mo ‘yung nagkakasakit ako? Nag-start din ako dito sa pump. And then nu’ng umokay na ‘yung sugar ko for the first time in ten years,” pag-amin ni Mona.

Nito na lamang umano nila nalaman na may pump pala sa Pilipinas na malaki ang maitutulong sa kaniya. Handa na sanang magpapunta ng tao sa Amerika si Ivana upang sana ay maipabili ito.

“Kasi dati lagi akong high, 300 or 400. And ngayon, nasa normal na ako which is 90 to 140 ganun. Pwede pa sa akin ‘yun kasi nagbibigay naman ng insulin. 120 normal kapag normal ka. Pero 140 kapag sa diabetic, normal na ‘yun,” dagdag nito.

Ngunit hindi pa pala matatapos ang pagdadaraanan nito dahil tila nabigla ang katawan nito sa biglang pagbaba ng blood sugar level niya sa katawan.

“Sanay kasi sila sa mataas na sugar. So ‘yung nerves ko, nagulat sila tapos nagkaroon ako ng diabetic neuropathy. Pero I will get better. Hindi naman siya incurable,” kuwento ni Mona.

“May gamot siya but it will take some time para umokay ako,” paninigurado nito.

Ito rin ang dahilan kung bakit hindi minsan nakakasama ni Ivana sa kaniyang mga vlog ang bunsong kapatid.

Dahil aminadong nami-miss niya ang itinuturing na best friend, minsan dumalaw ang aktres sa ospital hirap ito sa schedule niya.

“Tapos alam mo ‘yun, hindi kami makadalaw. Pero isang beses, dumalaw ako. Wala akong pakialam, wala akong trabaho. Tapos nag-PPE ako tapos nagpunta ako du’n sa room nila,” ani Ivana.

