MAYNILA -- Kinuwento ni Vice Ganda sa "Magandang Buhay" nitong Lunes kung paano nagsimula ang pinag-uusapang segment na "Isip Bata" ng "It's Showtime."

Sa pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng pang-umagang programa ng ABS-CBN, inaming parang "baby" niya rin ang ginagigiliwang segment.

"I collaborate with the staff, hindi ba? Part ako ng creative. So 'yung mga binubuo namin, talagang sama-sama kami roon. So nung nag-iisip kami ng ano pa ba 'yung nami-miss natin?' Kasi ang dami namang hinahain sa 'Showtime.' Maya't maya iniisip ano bang bagong segment, hindi ba? Ah mga bata, ang tagal ng walang bata sa TV," ani Vice.

"At the same time, gusto ko ulit, na-miss ko kasi sa pelikula ko sabi ko, ito 'yung first Metro Manila Film (Festival) entry ko na wala akong kasamang bata. So sino kaya ang batang pwede kong makasama kung gagawa ulit ako ng pelikula, sabi kong ganun. So gusto ko maka-discover ng bagong bata. Baka may bagong bata na mamahalin ulit ng mga tao. Tapos pwede ko siyang makasama sa next projects ko. At miss na miss na nating makakita ng mga batang bibo," dagdag ni Vice.

Sa ngayon ay mayroon ng mga bagong prinsepe at prinsesa ang "It's Showtime" dahil sa "Isip Bata" kung saan tampok ang mga batang bituin na sina Argus, Kulot, Jaze at Imogen.

Sa studio ng "Magandang Buhay" ay bumisita rin ang mga bagong bataong bituin ng Isip Bata.

Ayon sa mga bata, maliban sa pagiging mabait ay inaalagaan sila ni Vice na nagbahagi rin ng kanyang pangarap para sa mga bata.

"Lagi kong sinasabi sa kanila maraming-maraming salamat dahil ang daming buhay ang pinapasaya nila. Ang daming natutuwa sa inyo. Ang daming puso ang nagiging masaya kapag pinapanood kayo kapag naririnig kayong magsalita... Habang tumatagal, tumatanda na rin tayo, nag-asawa na 'yung mga kasama ko, nagka-anak na. Hindi tulad dati mga bagets kami harutan kami nang harutan. May mga bagay kaming hindi na rin nagagawa at hindi naibibigay, 'yun ang naibibigay nila ngayon. Kaya malaki ang utang na loob ng 'Showtime' sa kanila. Maraming-maraming salamat sa inyo," ani Vice.

"At sana ay magkaroon pa kayo ng malaking oportunidad sa susunod na panahon sa TV man o sa pelikula at sana ay may malaking naitulong din ito sa mga buhay niyo," dagdag ni Vice.

