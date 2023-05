Nakipagkulitan ang 'FPJ's Batang Quiapo' stars na sina Coco Martin at Lovi Poe sa mga kids ng 'Isip Bata' segment ng 'It's Showtime' nitong Mayo 8, 2023. Michael Bagtas, ABS-CBN News

MAYNILA — Nakipagkulitan ang "FPJ's Batang Quiapo" stars na sina Coco Martin at Lovi Poe sa mga kids ng "Isip Bata" segment ng "It's Showtime" nitong Lunes.

Napasabak si Martin sa "Big Boy" TikTok craze kasama si Jace habang sinalang naman sa eksena sina Argus at Kulot kasama ang tambalan.

Lubos ang pasasalamat ni Jace dahil iniidolo nito si Martin.

"Thank you so much po sa pagsuporta at pagmamahal niyo gabi-gabi sa 'Batang Quiapo' po," aniya.

May patikim naman si Martin sa mga magiging eksena mamaya sa "FPJ's Batang Quiapo."

"Lahat yata ng character puro aksyon mamaya, puro aksyon at drama mamaya kaya sana panoorin niyo 'yan," ani Martin.

Nagpapasalamat si Martin sa lahat ng sumusubaybay ng teleserye.

"Nagkakatok-bahay po kami para kamustahin ang lahat ng mga Pilipino na nanonood gabi-gabi ng 'Batang Quiapo,'" aniya.

"Thank you so much po sa pagsuporta at pagmamahal niyo gabi-gabi sa 'Batang Quiapo' po."

Mapapanood ang "FPJ's Batang Quiapo" mula Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

RELATED VIDEO:

Watch more News on iWantTFC