Kdrama feels: ‘Weightlifting Fairy Kim Bok-joo’, ‘CLOY’, peg ng ‘He’s Into Her’

Humugot ng inspirasyon sa mga sikat na Korean drama ang direktor na si Chad Vidanes upang lalong mapaganda ang inaabangang adaptation ng “He’s Into Her.”

Sa isang virtual press conference, inamin ni Vidanes na nakakuha sila ng ilang ideya mula sa mga patok na Kdramas na nakatulong sa pagbuo ng serye na pagbibidahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Ayon sa direktor, kumuha ito ng music inspiration sa romantic comedy na ‘Weightlifting Fairy Kim Bok-joo’ na pinangungunahan nina Lee Sung-kyung, Nam Joo-hyuk, Lee Jae-yoon, at Kyung Soo-jin.

“Mainly siguro for the music and the feel of the series, ang pinaka-peg ko d'yan is Weightlifting Fairy Kim Bok Joo,” ani Vidanes.

Habang maaari ring mapansin ng audience ang pagkakahalintulad ng visual look ng serye sa mga pumatok pang Kdrama series na “Crash Landing on You” at “Love Alarm.”

“For the visual look, I worked with my director of photography to peg 'Love Alarm'. That's our visual reference, Crash Landing On You, that's what we try to pull off,” saad pa ng direktor.

Dagdag pa ni Vidanes, naging parte ng motibasyon niya para sa mga aktor sa “He’s Into Her” ang ilang awitin sa mga korean series lalo na kapag gagawa sila ng mga nakakakilig na eksena.

“I always motivate them with music. I always use soundtracks of these Korean dramas,” pahayag nito.

Ngunit nanindigan naman ito na may sariling pagkakakilanlan ang kanilang palabas kagaya ng pagiging “young” at “hip” umano nito.

Iba rin umano ang magiging atake ng tambalan nina Pangilinan at Mariano kumpara sa mga napapanood sa mga korean drama.

Mapapanood ang “He’s Into Her” simula May 30, 8:45 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, at TFC.

May 10 episodes ang nasabing serye na eere hanggang sa Hulyo sa direksyon ni Chad Vidanes at base sa libro ni Maxine Lat.

Makakasama ni Donny at Belle sina Vivoree Esclito, Kaori Oinuma, Rhys Miguel, Joao Costancia, Criza Taa, Jeremiah Lisbo, Dalia Varde, Limer Veloso, Melizza Jimenez, Ashley del Mundo, Gello Marquez, Sophie Reyes, at Jim Morales.

