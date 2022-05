MANILA — Celebrities on Saturday paid tribute to local showbiz legend Susan Roces, recalling her last role on television as Lola Flora in "FPJ's Ang Probinsyano."

In a statement, Sen. Lito Lapid, who played the role of "Pinuno" on the show said he owed a debt of gratitude to Roces.

"Taus-puso akong nakikiramay sa mga naiwang mahal sa buhay ng idolo at itinuturing na ina ng pelikulang Pilipino na si Susan Roces. Malapit sa puso ko si Inday Susan hindi lamang dahil maybahay siya ng isang malapit na kaibigan na si Fernando Poe Jr. at ina ng aking kasamahan sa Senado na si Senador Grace Poe, kung hindi dahil mahalagang haligi siya kasama ni Coco Martin sa programang tumanggap sa akin na makapagtanghal at maging makabuluhan sa telebisyon bilang Pinuno sa Ang Probinsyano," Lapid said.

"Salamat sa pagiging inspirasyon hindi lamang sa aming mga taga-industriya ng pinilakang-tabing kung hindi sa maraming Pilipinong humahanga at tumitingala sa iyong galing at ganda. Malungkot man si Pinuno sa iyong pagpanaw mananatili at aking ipagdiriwang ang magagandang alaala ng ating pagsasama sa harap at sa likod ng kamera. Paalam at salamat Lola Flora," he added.

In an Instagram post, Maricel Soriano shared a photo with Roces: "Mama Susan ... Mahal na mahal kita."

Vilma Santos-Recto also shared a photo of the icon saying that she will will miss the star.

"FPJ's Ang Probinsyano" director John Prats said he is grateful to work with Roces and will miss her care for her colleagues.

"Mamimiss ka po naming lahat. Lalo na po ang pag aalaga at pag papakain nyo sa amin sa set. Mamimiss ko yung mga kwento nyo sa amin. Mahal na mahal ka po naming lahat Lola Flora. Maraming salamat po sa mga naituro nyo sa amin. Napakaswerte ko at nakatrabaho at nakasama ko kayo," he said.

In a lengthy post, Bianca Manalo shared how caring and professional Roces is on set: "Sa isang taong hindi ko akalaing magiging nanay/lola ko sa industriya, Tita Susan. Hinding-hindi ko po makakalimutan lahat ng pinagsamahan natin. Ikaw parati ang kausap at kinukulit ko kapag pagod at puyat na tayo."

"Parati mo ako binibilhan ng kiamoy kasi alam mong favorite ko yun. Nung alam mong naka diet ako, cheese ang pa-baon mo saakin every taping. Dahil nga nananaba na kaming lahat dahil sa mga frozen lychee jellies, frozen orange slices at ice candy mo. At dahil saakin mo parati binibigay ang malaking bag ng big boy baboy pero inaagaw ng art-dep. Ayos lang naman. Pumunta ka pa sa birthday party ko kahit na alam mong 6am call-time natin the next day. Uminom ka pa with me and my family. Halos sabay pa tayong umuwi," Manalo said.

"I love you Tita Susan, inabot kasi tayong ng pandemic kaya hindi na tayo nakapag-kita. Miss na miss pa naman na kita. Di bale, magkikita tayong muli. Maraming salamat sa lahat ng masasayang ala-ala, tawanan at kwentuhan natin “noong araw”. Rest in peace Tita Su, till we meet again. Pakilala mo naman po ako kay sir FPJ dyan sa taas ha. Sabihin mo magkaibigan po tayo," she added.

John Arcilla also shared a video with Roces and said: "Goodnight to the Queen of the Philippine Movies. We will all miss you Tita Sue."

Lorna Tolentino also shared some old snaps of Roces together with Fernando Poe Jr.

"I will hold you in my heart. We will miss you. Maraming salamat sa pagmamahal Tita Susan. Our love and prayers," she said.