Screenshot mula sa Pinoy Big Brother YouTube channel.

MANILA — Natatakot ang komedyanteng si Brenda Mage sa posibleng bashing na matanggap niya sa kanyang pagbabalik sa "Pinoy Big Brother" house.

Sa Monday episode, inamin ni Mage na pinili niya talagang manahimik muna matapos mabasa ang mga hate comments sa kanya sa social media.

"Dahil sa kagagawan ko, nagkaroon ako talaga ng mga basher. Kaya mas pinili ko pong manahimik sa showbiz at magmuni-muni muna sa probinsya. Talagang nasaktan ako, parang na-trauma ako sa mga pangyayari," aniya.

Ayon kay Mage, nagnilay talaga siya sa pagbabalik sa Bahay ni Kuya at nanaig ang mga natutunan at narating niya para magpatuloy sa kompetisyon.

"Nung una, hindi ko po talaga gustong bumalik pero nung na-accept ko na sa sarili ko ‘yung sitwasyon, nag-sink in na po sa ’kin lahat at natanggap ko ‘yung pamba-bash, lahat ng negative na bagay na binato sa ’kin, in-asssess ko po ‘yung sarili ko kung saan ako nagkamali at mas pinili ko pong tingnan ‘yung positibong bagay at mga magagandang bagay na narating ko rin sa pagpasok sa PBB," aniya.

Bukod sa pagiging big winner, hangad ng komedyante na maipakita sa publiko na kaya niyang baguhin ang kanyang mga pagkakamaling nagawa sa buhay.

"Natatakot pa rin po ako na baka pagbalik dito na i-bash na naman ako o pagsabihan ako ng hindi magandang (bagay) pero kaakibat nun is andun din ‘yung iniisip ko na baka kahit papaano mapakita ko sa kanila na hindi ko kayang magpakatotoo kung 'di kaya ko ring magpakatao," aniya.

"Kahit anupaman aabutin namin, pumasok man kami sa BigaTen, kahit hindi kami maging big winner, ipakita ko lang sa kanila na kaya ko pong magpakatao, kaya ko rin pong tumayo sa pagkadapa ko po."

Kasama ni Mage si Madam Inutz sa celebrity "Kumunity" na nagnanais makabalik sa Bahay ni Kuya.

Kalaban nila para sa natitirang spots ang dalawang pares na sina Zach Guerrero at Michael Ver Comaling ng adult edition, pati na rin sina Stephanie Jordan at Maxine Trinidad ng teen edition.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more News on iWantTFC