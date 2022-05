Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Naging emosyonal si Anji Salvacion sa kanyang paggawa ng bagong lyrics para sa kanta niyang "Dalampasigan" kasama si Rob Blackburn.

Sa Tuesday episode, hindi napigilan maiyak ni Salvacion sa naging pag-unlad niya sa show: "‘Yung sinabi niyo, Kuya, na nag-iba, na-touch ako."

Ayon kay Salvacion, ang mga idinagdag niyang lyrics sa kanta ay simbolo na mas magaan na ang kanyang pakiramdam ngayon.

"What I put there is what I've learned today, letting go. Kasi 'pag totoo kang magmahal, magpapalaya ka," ani Salvacion.

"I'm now happy kasi finally kakantahin ko 'to nang hindi masama 'yung loob ko dahil magaan na siya kasi napalaya ko na," dagdag pa niya.

Nang dumating na sila sa lyrics na "malaya ka na, malaya ka na hanggang sa muli" tumulo muli ang mga luha ni Salvacion.

"I finally realized, Kuya, na it doesn’t hurt anymore even if my dad isn’t around, it doesn’t hurt anymore. I just feel free to let go of the past," aniya.

Unang sinulat ni Salvacion ang "Dalampasigan" para sa kanilang fundraising event sa mga nasalanta sa Siargao, ang lugar na tinuturing nitong tahanan.

Nitong Abril, nilabas ng Star Magic ang music video ng kanta at inanunsiyo rin ang kanyang bagong EP.

