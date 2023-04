Lucas Garcia, masaya sa kanyang buhay pag-ibig

MAYNILA -- Ibinahagi ni Lucas Garcia ang saya dahil sa kanyang buhay pag-ibig.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, kasama ang kanyang ina, naging bukas si Garcia sa pag-aming nasa relasyon siya ngayon.

"Masaya ang puso ko kasi totoo ang sinasabi natin na surround yourself with good people and positive people. At masaya ako dahil napapaligiran ako ng mga kaibigan na masasaya, supportive at mapagmahal na magulang, mga kapatid at siyempre mayroon tayong jowa. Hindi tayo papatalo. #NoVacancy, charot!" masayang pag-amin ni Garcia.

Ayon naman sa ina ni Garcia, masaya siya basta't nakikita niyang maligaya ang anak.

"Lagi naman, wala akong magagawa. Siyempre kapag masaya siya, doble ang saya ko. Kapag malungkot siya ay doble rin ang lungkot ko. Kaya lahat ng ikakasaya niya. Alam ko naman na mayroon siyang hangganan, yung hindi siya masasadlak sa masama. Basta gusto ko masaya lang," ayon sa ina ni Garcia.

Si Garcia ay miyembro ng iDolls na inanunsiyo ang paghihiwalay nito lamang Setyembre 2022, matapos na magdesisyon ang isa sa miyembro nito na mag-aral sa ibang bansa.

Matatandaang 2019 nang mabuo ang IDolls nina Matty Juniosa, Enzo Almario, at Garcia, mga naging finalist sa "Idol Philippines."



Matapos na ma-disband ang iDolls, naglabas si Lucas ng kanyang awiting "Saan Na Ba."

Ayon kay Garcia, matapos ang kanilang paghihiwalay bilang grupo, bukas pa rin ang kanilang komunikasyon sa isa't isa at maituturing pa niyang mas naging malapit sila kahit hindi na sila magkasama.

"Mayroon po talaga kaming communication si Enzo at saka si Matty. Saka kahit po malayo kami para kaming magkakasama pa rin everyday kapag magkaka-usap," ani Garcia.

