MAYNILA -- Para sa kanyang kaarawan, nakasama ni Luis Manzano sa "I Can See Your Voice" ang kanyang inang si Vilma Santos na tumulong sa kanya para manghula bilang isa sa mga "Singvestigator."

Nitong Sabado at Linggo, ipinagdiwang ni Manzano ang kanyang kaarawan sa nasabing programa kung saan sinorpresa din siya ng kapwa Kapamilya host na si Bianca Gonzalez bilang guest.

Sa unang pagkakataon, si Manzano ang naging celebrity player na huhula kung sino ang totoong "See-nger."

Watch more News on iWantTFC

"Anak, sorry kasi I'm sure you are expecting Jessy to be here, may raket siya. Then you are expecting your dad to be here, busy sa love life. Then anak, ako ang representative nila rito. So hindi puwedeng wala ako rito. Anak, happy birthday!" makulit na hirit ni Santos.

Sa kabuuan ng programa, walang patid ang kasiyahang dala nina Manzano at mga "Singvestigators" na sina MC, Lassy, Alora at Negi kasama si Santos.

Watch more News on iWantTFC

Naging game din si Santos sa isang "acting challenge" kung saan ginawa nila ang isang eksena mula sa pelikulang "In My Life" na pinagbidahan nina Santos, Manzano at John Lloyd Cruz.

Watch more News on iWantTFC

Sa pamamagitan naman ng video message, binati si Manzano nina Vhong Navarro, Robi Domingo, Angeline Quinto, Nikki Gil, Piolo Pascual at iba pa niyang mga kaibigan.

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Bumisita naman sa studio si Jay Durias ng bandang South Border at inawit ang "Kahit Kailan" kasama si Manzano para sa espesyal na selebrasyon.

Bago magtapos ang programa ay sorpresa rin ang naging pagdating sa studio ng misis ni Manzano na si Jessy Mendiola.

Watch more News on iWantTFC