Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Lumabas na sa Bahay ni Kuya si Ashton Salvador bilang ikaapat na evicted housemate sa latest edition ng "Pinoy Big Brother" nitong Linggo.

Si Salvador ang nakakuha ng pinakamababang combined votes to save at evict sa apat na nominado ngayong linggo.

Hindi naging sapat ang 12.38 percent combined votes ni Salvador laban sa tatlo pang kapwa housemates para manatili sa Bahay ni Kuya.

Sa ikaapat pagkakataon, ligtas muli sina Stephanie Jordan at Rob Blackburn sa eviction. Nakakuha ng 13.56 percent votes si Jordan at nanguna uli si Blackburn na may 28.84 percent votes.

Ligtas din si Paolo Alcantara na nakakuha ng 17.31 percent votes. Isang beses pa lang naging nominated ang kapatid ni JC Alcantara na pumasok sa Bahay ni Kuya.

Si Salvador ang maternal cousin ni Daniel Padilla. Una siyang nakilala bilang miyembro ng Squad Plus nitong 2021 at kasama siya ngayon ni Francine Diaz sa iWantTFC series na “Bola Bola.”

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

