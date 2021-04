Analain, Ashton Salvador nangako sa pinsang si Daniel Padilla na tatapusin ang pag-aaral

Mula sa Instagram nina Analain Salvador at Ashton Salvador.

Sa kanilang pagpasok sa mundo ng showbiz, ipinangako ng magkapatid na Analain at Ashton Salvador sa pinsang si Daniel Padilla at tiyahin na si Karla Estrada na tatapusin nila ang pag-aaral.

Ayon kay Analain, hindi sang-ayon noong simula si Padilla sa pagpasok nila sa industriya dahil nais muna ng aktor na matapos muna nila ang kanilang pag-aaral.

“When kuya DJ first heard na papasok kami sa showbiz, ayaw niya talaga kasi he wants us to finish school first,” ani Analain na kabilang na sa “Squad Plus.”

Ngunit kinausap umano nila nang maigi ito at si Estrada na kahit maging busy ang kanilang schedule dahil sa pag-aartista ay tatapusin pa rin nila ang pag-aaral.

“Kaya we promised kila kuya DJ, kina tita Karla, to our mom, na kahit anong mangyari, kahit maging busy man yung schedule namin in the future, we promise na tatapusin namin yung pag-aaral namin,” tugon ng bagong artista.

Kuwento ni Analain, bata pa lamang siya ay interes na niya ang pag-arte kaya naman nang malamang makakapasok na ito sa showbiz, na-excite umano siya.

Malaking tulong din aniya sa kagaya niyang baguhan na mga ka-edad na kasabay pumasok sa industriya bukod pa sa kapatid na si Ashton.

“Bilang Kapamilya na-excite ako na I get to enter showbiz and magpakita ng talento because I have a passion for acting and I actually want to be good at it,” paliwanag nito.

“Natuwa rin ako na madami akong kasabay na ka-edad ko. Hindi ako mag-isa and siyempre mas natuwa ako na sabay kami ng brother ko pumasok at alam kong hindi ako nag-iisa na baguhan sa showbiz.”

Para naman kay Ashton, may halong kaba ang kaniyang pagpasok sa showbiz dahil hindi niya umano nakita ang sarili na magiging artista. Ayon sa kaniya, mahiyain umano siya pagdating sa camera.

“Kinabahan ako. Speechless dahil hindi ko na-imagine na papasok ako sa ganitong industriya ng pag-aartista. Kinakabahan pa rin ako,” saad ng batang aktor.

“Gusto ko din naman talaga kaso mahiyain ako kaya medyo nahirapan din ako pumasok kasi hindi ko kaya magpakita sa camera.”

Handa naman siya sa kahit anong role na maibigay sa kaniya lalo pa’t baguhan pa lamang siya.

“Okay lang sa akin na kahit anong ibigay na trabaho. Handa ako. Siyempre baguhan lang ako. Willing ako um-accept ng mga ganung trabaho,” tugon nito.

Kapipirma lang din ng magkapatid na Salvador sa talent agency ng ABS-CBN na Star Magic ngayong taon.