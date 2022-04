Screenshot from ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Tumpak na ang ilan sa mga sagot ni dating MNL48 member Gabb Skribikin sa mga tanong sa kanilang history test challenge ngayong Lunes.

Bago humarap sa kanilang "Head of Household" challenge, nakita ng mga housemate ang hashtag na #MaJoHa sa kanilang garden area.

Sumagi kay Skribikin ang naging maling sagot kung ano ang mas kilalang tawag sa mga ginaroteng pari noong panahon ng Kastila na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora.

Pero tingin nito wala itong kinalaman sa kanyang maling sagot at sinabing: "Teh, walang MaJoHa, teh, Gomburza ‘yun eh. Feeling ko weekly task ‘yan eh."

Pumunta si Skribikin sa confession room at inalam kung tungkol saan ang hashtag.

"Feeling ko po, topic siya eh. Feeling ko trending siya eh, hindi ko po alam kung ano," aniya.

Laking gulat ng dating MNL48 member na viral na siya sa maling dahilan: "Grabe naman kayo, kasi wala talaga akong masagot."

"Gusto kong mag-trending nang maayos hindi ‘yung gagawing kakatawanan. Sorry, Ma, Pa," aniya.

Nang sumalang na sa "Head of Household," naharap muli si Skribikin sa larawan ng Gomburza ngunit sa ikalawang pagkakataon ay tama na ang kanyang sagot.

Hindi man wagi ng immunity, pasok naman si Skribikin sa Top 5 housemates sa naturang hamon.

"Natama ko na po ‘yung pagkakamali ko last time. Sobrang happy na po ako at satisfied na sa sarili ko kasi nakikinig at tsaka po hindi ko na po inuulit ‘yung mga mistakes ko po dati," aniya.

Nabahala ang ilang mge eksperto hinggil sa pagtuturo ng kasaysayan sa mga kabataan matapos maging viral ang episode ng “Pinoy Big Brother” kung saan bigong sagutin ng mga teen housemates ang ilang mga tanong sa history.

Sa pagsalang nina Skribikin at evicted housemate Kai Espenido tinanong kung ano ang kolektibong pangalan ng 3 paring Pilipino – sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora – na pinatay noong 1872 matapos akusahan ng sedisyon at pagtataksil ng mga awtoridad ng kolonyal na Espanyol.

Ang tamang sagot ay Gomburza pero hindi ito nasagot ni Espenido, habang sinagot naman ni Skribikin ang "MaJoHa" na naging viral sa social media.

Tinanong din ang dalawang housemates kung ano ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na nag-uugnay sa mga isla ng Leyte at Samar.

San Juanico Bridge ang tamang sagot pero mali ang sagot ng Skribikin na "SLEx" na tumutukoy sa South Luzon Expressway na nag-uugnay sa mga lalawigan sa southern Luzon.

