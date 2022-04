Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Emosyonal si Kim Chiu matapos ang performance para sa kaniyang ika-32 na kaarawan sa "ASAP Natin 'To" stage ngayong Linggo.

Matapos i-perform ang ilang hits ng Kpop group na ITZY, napaluha si Kim habang nagpapasalamat sa kanyang ASAP family.

"I just wanna say thank you to my ASAP family for not giving up on me. Sobra-sobra ‘yung pagmamahal, suporta, at tiwala na binibigay niyo sa akin," aniya.

Nagpapasalamat si Chiu sa pagbibigay ng pagkakataon sa kaniya na sumayaw para sa ASAP.

"Thank you sa tiyaga na binibigay niyo sa’kin. All these years, 15 years na akong sumasayaw dito sa ASAP and I’m so happy and thankful for all the opportunities na binibigay niyo po sa akin," aniya.

"Salamat sa tiwala tiwala at pagmamahal. Thank you for not giving up on me."

Nitong Marso, napansin ng ITZY member na si Yuna ang Tiktok cover ng isa sa kanilang mga kanta.