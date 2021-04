iDolls pinahanga ang jury sa rock n’ roll performance sa pagbabalik ng ‘YFSF’

Watch more in iWantTFC

Sa muling pagtapak sa entablado ng "Your Face Sounds Familiar", nagpakitang gilas ang trio na iDolls sa kanilang paggaya sa rock icons na sina Bryan Adams, Rod Steward, at Sting nitong Sabado.

Bagamat aminadong masakit sa lalamunan ang naging pagtatanghal, tila nabigyang hustisya naman nina Lucas Garcia, Matty Juniosa, at Enzo Almario ang pag-awit sa 1993 collaboration na “All for Love.”

“Ngayon lang po kami nakipag-garalgaran ng boses. Medyo masakit siya sa lalamunan,” ayon kay Garcia.

Pinapurihan ng umuupong guest jury na si Jed Madela ang tatlong mang-aawit dahil alam nitong malayo ang kanilang performance sa nakasanayang boses.

“This challenge na binigay sa inyo, hindi madali kasi di nyo 'to boses e. Kinailangan n’yong ibahin talaga. Your performance is very organic,” ani Madela.

Hindi naman umano napansin ni Ogie Alcasid na nahihirapan ang mga ito dahil nasarapan siyang pakinggan ang naging performance ng iDolls.

“To me, ang sarap n’yong pakinggan. I didn't even feel na nahihirapan kayo sa pagkagaralgal nyo. Really, it was a delight,” saad ni Alcasid.

Ipinakita naman umano ng tatlo ang kanilang versatility sa pagkanta, ayon kay Gary Valenciano na nagdiriwang ng kaniyang ika-38 taon sa showbiz.

“Yung genre nila ang layo talaga sa kung saan kayo sanay but you did it so well. Pinakita talaga sa lahat yung versatility ng voice nyo. That was a great job,” pahayag ni Valenciano.

Mapapanood ang “Your Face Sounds Familiar” tuwing Sabado at Linggo sa free at digital TV (A2Z Channel 11), cable (Kapamilya Channel), free live streaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWantTFC).