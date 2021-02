‘YFSF’: iDolls pinahanga ang jury sa pagbirit bilang Dreamgirls

Watch more in iWantTFC

Hindi napigilan mapatayo ng ilang jury ng “Your Face Sounds Familiar” sa naging pagtatanghal ng grupong iDolls na nagbagong anyo bilang Dreamgirls Sabado.

Inihalintulad pa ng singer-songwriter na si Ogie Alcasid ang naging performance nina Lucas Garcia, Matty Juniosa, at Enzo Almario sa isang Las Vegas show matapos ibirit ang “One Night Only.”

“Alam mo naubusan ako ng adjectives. Ang sasabihin ko na lang, absolutely entertaining ‘yun. Parang ako nanonood ng Las Vegas show. That was lit,” paghanga ni Alcasid.

Standing ovation din ang ibinigay ni Mega Star Sharon Cuneta sa ginawa ng tatlong mang-aawit dahil aniya hindi nila binigo ang mga jury.

“It’s only our second episode. You were really in your element. Hindi nyo naman kami binigo. You were in character the whole time,” ani Cuneta.

Nakipag-showdown pa ang batikang aktres sa iDolls nang gayahin nito ang mga galaw ng Dreamgirls.

Pinuri rin ni Gary V ang hindi pagsasapawan ng tatlo sa kanilang pag-awit lalo pa’t mahalaga umano sa grupo na mapakinggan bilang isa.

“Tama yung binigay na advice ni Mentor Nyoy. You have to be one and I think yun ang ginawa nyo. Obvious na obvious na enjoy na enjoy kayo. Obvious na obvious na hindi kayo nagsasapawan ng eksena,” pahayag ni Valenciano.

Unang nag-transform ang iDolls bilang Hagibis sa unang linggo ng "Your Face Sounds Familiar."