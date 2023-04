Gladys Reyes credits husband Christopher Roxas for her Best Actress award

MANILA – One of the people Gladys Reyes is dedicating her Best Actress award to is her husband, Christopher Roxas.

On Instagram, Reyes said she would not have been able to film “Apag” if Roxas was not a supportive husband.

“Ang totoong napanalunan ko sa buhay! Asawang nagmamahal sa lahat ng panahon at pagkakataon,” she said in her post.

“Pag-uwi ko kagabi, sa kanya ko unang inabot ang award ko, kung di sa malawak nyang pang-unawa na kailangan ko magshoot ng ilang araw sa Pampanga bka di ko nagawa ang Apag. Yung pag-intindi na gusto ko talaga ang pag-arte mula bata ako at kahit kelan di nya ko pinigilan sa pangarap ko,” she added.

Reyes said she is grateful for everything Roxas does not just for her but for their children as well.

“Salamat bebe sa matyagang pagsuporta kahit minsan napipilitan ka lang dahil mas masaya kang magmasid ng tahimik sa malayo dahil mas nakikita mo ang kabuuan ng kaganapan,” she said.

“Mahal kita Mr. Sommereux @christopherroxas 30 years ago hanggang ngayon kasama ng apat nating mga anak. Salamat sa inspirasyon.”